В Казахстане выпущены марки к 150-летию учреждения Туркестанской епархии

В Духовно-культурном центре Православной церкви Казахстана с участием акима Алматы состоялась церемония гашения марок, выпущенных к 150-летию учреждения Туркестанской епархии. Работа над ними шла почти год. В нашей стране это не первые марки с религиозным содержанием, сообщает Zakon.kz.

Сегодня казахстанцы практически не пишут писем от руки и не посылают открыток по почте, как это было раньше. И тем ценнее традиция выпускать марки, посвященные памятной дате или важному событию. Марки в этом случае являются не только объектом коллекционирования, но и просто хорошим подарком или сувениром.

Фото: Митрополичий округ в Республике Казахстан

Погашение именно таких марок – с важным для страны информационно-историческим наполнением – состоялось в здании Духовно-культурного центра Православной церкви Казахстана.

Это марки с изображением храмов – достопримечательностей страны: Успенского кафедрального собора в Нур-Султане, Вознесенского кафедрального собора и Александро-Невского храма в Алматы и Христорождественского собора в Уральске. Два собора, запечатленных на марках, – Вознесенский и Христорождественский – включены в список ста общенациональных сакральных объектов Казахстана. Выпущены государственные марки тиражом 50 тыс. экземпляров по просьбе и на средства Митрополичьего округа в Республике Казахстан.

Фото: Митрополичий округ в Республике Казахстан

В торжественном мероприятии приняли участие аким города Алматы Ерболат Досаев, глава Православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр и председатель правления АО “Казпочта” Серик Саудабаев.

Фото: Митрополичий округ в Республике Казахстан

По словам митрополита, марки изданы для увековечивания важной для православного мира даты – 150-летия Туркестанской епархии.

Как сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Митрополичий округ, будучи достойным преемником епархии, ведет активную просветительскую и общественную деятельность, содействует продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, поступательному развитию межэтнического и межконфессионального диалога. Глава Православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

Аким Алматы Ерболат Досаев тепло поблагодарил митрополита за приглашение к участию в церемонии гашения государственных марок, отметив его большой личный вклад в развитие общества.

Фото: Митрополичий округ в Республике Казахстан

Как дань глубокого уважения и значимости православия в жизни многих казахстанцев, состоялся выпуск государственных марок в честь самых известных храмов Казахстана. Для нас, алматинцев, особое место в этом списке занимают расположенные в Алматы Свято-Вознесенский кафедральный собор и открытый в прошлом году храм в честь святого Александра Невского. Аким города Алматы Ерболат Досаев

Градоначальник южного мегаполиса считает символичной возможность отметить не только вклад зодчих, но и сами архитектурные памятники, которые несут в себе глубокую историческую наследственность, которая передается следующим поколениям.

– Сегодня наши гости, приезжающие в Алматы, посещают в первую очередь Парк 28 гвардейцев-панфиловцев и Вознесенский храм, расположенный в этом же месте, – отметил он. – Второй храм – Александра Невского, который был открыт в прошлом году, внес большой вклад не только в архитектуру города, но и в формирование нового духа и идей для развития Алматы.

Работа над марками шла почти год. При создании надо было учесть множество нюансов: быть ли изображению на марке отрисованным или это будет фото, какие храмы должны быть изображены, обсуждались размеры, цветовая гамма, художественное оформление. Особое внимание было уделено точному переводу на казахский язык, который осуществил священник Елисей Кукеев.

Для “Казпочты” это не первые марки с религиозным содержанием. В 2003 году в серии “Исламская религия и другие религии мира” вышла марка с изображением Центральной мечети города Алматы и Вознесенского собора, в 2006-м – серия марок, посвященная Римско-Католическому Приходу пресвятой Троицы и Синагоге “Хабад Любавич”.

Вот такое “марочное” подтверждение межрелигиозного согласия и мира в казахстанском обществе.

Отрадно и символично, что выпуск марок и церемония гашения проходят накануне Съезда лидеров мировых и традиционных религий, где примут участие делегаты из 49 стран со всего мира. Председатель правления АО “Казпочта” Серик Саудабаев

Процедура гашения была простой и быстрой: три конверта с наклеенными на них марками были проштампованы и подписаны участниками церемонии. А сами марки из серии скоро поступят в продажу во всех отделениях “Казпочты”, и каждый казахстанец, да и вообще любой желающий, сможет приобрести такую марку, наклеить ее на конверт и отправить письмо с памятным изображением в любую точку мира.