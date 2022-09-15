В нагреваемом табаке выявили в 8 раз больше никотина, чем заявлено производителем

Врач-невролог Айгуль Кудайбергенова утверждает, что многие эксперты лукавят, заявляя о минимальном вреде для здоровья при использовании электронных нагревателей табака. По ее мнению, производители намеренно занижают содержание никотина на пачках бездымных устройств, сообщает Zakon.kz.

По наблюдениям эксперта, в некоторых стиках нагреваемого табака популярной марки обнаружено в восемь раз больше никотина, чем указал производитель.

Табачные компании снова прибегли к смертельному обману. Введенные в заблуждение потребители меняют сигареты на системы нагревания табака, поверив, что к ним меньше привыкания. Делая акцент на слове "менее", табачные компании продолжают всеми правдами и неправдами преподносить информацию курильщикам об электронных нагревателях табака, позиционируя их как менее вредные. Айгуль Кудайбергенова

Врач возмущена ежегодным ростом числа курящих, употребляющих никотин в любом виде, перешедших на гаджеты для нагрева табака. Это происходит, как считает эксперт, из-за большого количества положительных отзывов о системах нагревания табака. Именно это обстоятельство привлекает молодежь в ряды никотинозависимых.

Я как врач-невролог не первый раз поднимаю вопрос о необоснованности исследований, которые говорят о безвредности электронных нагревателей табака. Количество курящих гаджеты для нагрева табака, в том числе одноразовые и многоразовые, увеличивается катастрофически быстро: по прогнозам ВОЗ, к 2025 году их число составит не менее 1 млрд человек. Нужно бить тревогу! Айгуль Кудайбергенова

Эксперт отметила, что в настоящее время не существует международных стандартов для проверки состава нагретых табачных изделий. А значит, предоставить потребителю точную информацию о вредных веществах в новомодных гаджетах пока невозможно.

Приведу недавнее исследование Unisanté (Университетский центр общей медицины и общественного здоровья в Швейцарии), проанализированное Force Technology в Дании для Бюро журналистских расследований. Лабораторные тесты выявили, что в каждом стике для устройств по нагреву табака содержится 4,1 мг никотина, в то время как производитель настаивает на сниженном содержании в 0,5 мг. Айгуль Кудайбергенова

Специалист подчеркнула, что никотин является одним из самых сильных веществ, вызывающих привыкание, наряду с героином и кокаином и приводит к смерти более 8 млн человек ежегодно.

При этом, уточнила специалист, даже цифра 0,5 мг оказалась значительно заниженной по данным Бюро журналистских расследований. Собственное исследование показало выделение никотина в 1,2 мг.

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Почти два десятилетия назад ВОЗ предупредила, что метод системы нагрева табака, которым производители рассчитывают содержание никотина в сигаретах, вводит в заблуждение. В Рамочной конвенции по борьбе против табака говорится: "Уровни выбросов смолы, никотина и других дымов, полученные в результате испытаний с помощью систем нагревания, не дают достоверных оценок воздействия на человека". Айгуль Кудайбергенова

О высокой концентрации никотина в системах нагревания табака ранее заявлял и Центр по борьбе с курением при Национальном институте рака в Милане. Его специалисты предполагали, что высокая концентрация никотина в бездымных устройствах может вызывать высокий уровень зависимости. По наблюдениям главы центра Роберто Боффи, некоторые из их пациентов "похоже, курят новомодные гаджеты даже чаще, чем ранее курили традиционные сигареты".

К тому же еще один крупный производитель нагреваемого табака так же неизящно, как и его конкуренты, настаивает на последнем исследовании, которое якобы доказало, что у курильщиков, полностью перешедших на системы нагревания, снижается риск раннего развития заболеваний, провоцируемых курением. А именно: рака, заболеваний легких и сердечно-сосудистой системы.

Речь идет об исследовании, опубликованном на сайте vredno.kz. Его авторы, по словам Айгуль Кудайбергеновой, являются настоящими и бывшими сотрудниками компании по производству систем нагревания табака. Тем не менее, с возмущением констатирует врач, исследование ушло в массы.

Врач-невролог подчеркнула, что доза никотина, которая содержится в бездымных устройствах, может нарушить работу той части мозга, которая отвечает за внимание, обучение, настроение и импульсивность.

Я как врач бью тревогу касательно вопроса о настоящей эпидемии электронных табачных сигарет, в частности, для молодежи. Люди в возрасте до 25 лет более подвержены никотиновой зависимости, так как процесс «полного становления» префронтальной коры, отвечающей за критическое мышление, не закончен. Помимо никотина, стики нагреваемого табака выделяют аэрозоли с неизвестными примесями. Неудивительно, что электронные сигареты так или иначе приводят к хронической обструктивной болезни легких. Модная тенденция разрекламированных систем нагревания табака завлекает неокрепшие умы подростков, и на это две основные причины – приятный вкус и аромат, который не выдает родителям курильщика, – заключила врач.