Программа АrtSport – 13 детских тренеров в Алматы оказались ранее судимыми

Прокуратурой города Алматы проводится проверка соблюдения законности при финансировании детского спортивного и творческого заказов через программу АrtSport, сообщает Zakon.kz.

С мая 2021 года на реализацию программы в Алматы выделено 12,8 млрд тенге.

Предварительные результаты прокурорской проверки установили ряд нарушений законности.

Выявлены преступные схемы по хищению бюджетных средств. В частности, предоставлены акты выполненных работ на более 2 тыс. детей, которые находились за пределами страны, на больничном и вообще не посещавших секции и кружки. Количество протабелированных занятий составляет свыше 5 тыс.

Только 935 участников АrtSport занимаются фактически в спортивных школах.

Установлены 13 работающих с детьми тренеров, которые ранее были судимы и привлечены к ответственности за различные преступления.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

При этом нарушения трудовых прав допускаются и в отношении самих тренеров, с которыми не заключались трудовые договоры, не производились пенсионные отчисления.

По данным фактам прокуратурой города возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Ряд материалов переданы в органы уголовного преследования для принятия процессуального решения. Пресс-служба прокуратуры города Алматы

Кроме того, серьезные пробелы выявлены и в работе самого функционала платформы АrtSport. Она не интегрирована с информационными системами госорганов, не защищены персональные данные детей, есть другие недостатки.

В настоящее время проводится проверка с привлечением специалистов.