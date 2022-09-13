Программа АrtSport – 13 детских тренеров в Алматы оказались ранее судимыми
С мая 2021 года на реализацию программы в Алматы выделено 12,8 млрд тенге.
Предварительные результаты прокурорской проверки установили ряд нарушений законности.
Выявлены преступные схемы по хищению бюджетных средств. В частности, предоставлены акты выполненных работ на более 2 тыс. детей, которые находились за пределами страны, на больничном и вообще не посещавших секции и кружки. Количество протабелированных занятий составляет свыше 5 тыс.
Только 935 участников АrtSport занимаются фактически в спортивных школах.
Установлены 13 работающих с детьми тренеров, которые ранее были судимы и привлечены к ответственности за различные преступления.
Фото: пресс-служба акимата города Алматы
При этом нарушения трудовых прав допускаются и в отношении самих тренеров, с которыми не заключались трудовые договоры, не производились пенсионные отчисления.
По данным фактам прокуратурой города возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Ряд материалов переданы в органы уголовного преследования для принятия процессуального решения. Пресс-служба прокуратуры города Алматы
Кроме того, серьезные пробелы выявлены и в работе самого функционала платформы АrtSport. Она не интегрирована с информационными системами госорганов, не защищены персональные данные детей, есть другие недостатки.
В настоящее время проводится проверка с привлечением специалистов.