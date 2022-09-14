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Казахстан завоевал первую медаль на ЧМ-2022 по борьбе

Борьба Бронза ЧМ Фото: Instagram/aidos.sultangali
Сборная Казахстана по греко-римской борьбе положила первую медаль в копилку отечественных палуанов на Чемпионате мира в Белграде (Сербия), сообщает Zakon.kz.

Ее обладателем стал Айдос Султангали. Он завоевал бронзовую награду в весовой категории до 60 килограммов.

В схватке за третье место Айдос оказался сильнее Кристиана Кечкемети из Венгрии – 7:1.

Это было моей мечтой выиграть медали на мировых аренах с тех времен, когда я был маленьким. Слава богу, хоть и «бронза». Дальше будем работать, чтобы дойти до «золота».Айдос Султангали

А чемпионом мира в этом весе стал Жоламан Шаршенбеков из Кыргызстана, которому в полуфинале проиграл Айдос Султангали со счетом 0:7.

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Куандык Шынасилов
Бублик Александр Голубев Андрей Кукушкин Михаил
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