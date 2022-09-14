Саммит ШОС пройдет в Самарканде

В Самарканде с 15 по 16 сентября пройдет саммит ШОС, сообщает Zakon.kz.

В саммите примут участие главы 14 государств и представители 10 международных организаций.

Ожидается, что в работе саммита примут участие руководители стран-участниц ШОС (России, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Пакистана, Индии и Узбекистана), стран-наблюдателей (Беларуси, Монголии и Ирана), а также президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, приглашенные Мирзиёевым.