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Саммит ШОС пройдет в Самарканде

Саммит ШОС пройдет в Самарканде Фото: rus.sectsco.org
В Самарканде с 15 по 16 сентября пройдет саммит ШОС, сообщает Zakon.kz.

В саммите примут участие главы 14 государств и представители 10 международных организаций.

Ожидается, что в работе саммита примут участие руководители стран-участниц ШОС (России, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Пакистана, Индии и Узбекистана), стран-наблюдателей (Беларуси, Монголии и Ирана), а также президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, приглашенные Мирзиёевым.

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