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Законодательство РК

Контрабанду из Китая на 1 млрд тенге пытались провезти через Казахстан

задержаны контрабандные товары из Китая Фото: Комитет госдоходов МФ РК
На таможенном посту "Алтынколь-жол" сотрудники Департамента госдоходов по области Жетісу при таможенном досмотре задержали 6 железнодорожных контейнеров с подозрением на провоз контрабанды, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Комитете госдоходов МФ РК, контейнеры следовали по процедуре таможенного транзита из Китая в одну из стран ЕАЭС.

При проведения таможенного досмотра были обнаружены крупные партии контрабандных товаров (дубленки, джинсы, куртки, женская кофта, пижама, кожаные юбки и т.п.), тогда как в товаросопроводительных документах правонарушители указали товар "ткани", имеющий низкий коэффициент нагрузки.Комитет госдоходов МФ РК

По предварительным расчетам, таможенная стоимость товара общим весом 137 тонн составила более 1 млрд тенге.

Как пояснили в КГД, Таможенный кодекс РК предусматривает, что при осуществлении таможенного контроля товаров и транспортных средств, следующих по процедуре таможенного транзита, при выявлении правонарушения такой товар может быть задержан и проведен таможенный досмотр.

Собранные материалы будут переданы ДЭР по области Жетісу для принятия процессуального решения в отношении грузополучателя.

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