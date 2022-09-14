Широкомасштабная общенациональная акция "Народный юрист" одновременно пройдет по всему Казахстану

16 сентября во всех крупных городах Казахстана стартует бесплатная общенациональная социально значимая акция "Народный юрист", сообщает Zakon.kz.

Акция пройдет в Алматы, Нур-Султане, Конаеве, Актобе, Таразе, Туркестане, Актау, Костанае, Усть-Каменогорске, Петропавловске, Павлодаре, Караганде, Балхаше, Уральске, Кызылорде, Шымкенте, Атырау, Кокшетау, Талдыкоргане и Семее.

Организаторами мероприятия выступили Агентство по противодействию коррупции РК, сетевое издание Zakon.kz, информационная система "Параграф", органы государственной власти, известные юристы и адвокаты.

Адреса проведения акции по Казахстану можно посмотреть тут.

Цель проекта – повышение правовой грамотности и оказание бесплатной юридической помощи гражданам, особенно уязвимым слоям населения: малоимущим, многодетным семьям, одиноким матерям, людям с ограниченными возможностями, представителям малого и среднего бизнеса, студентам и многим другим.

География проведения акции "Народный юрист" расширяется с каждым днем. Помимо крупных городов, к ней намерены присоединиться другие населенные пункты – райцентры, аулы и села во всех областях страны. В данных регионах, где это возможно, в тот же день в то же время будут вести прием граждан местные исполнительные органы.

Уникальная беспрецедентная акция "Народный юрист" начала проводиться с 2016 года. Идею поддержала вся юридическая общественность страны. Акция сразу полюбилась простым казахстанцам и в последующем стала настолько многочисленной и востребованной, что ее решили проводить каждый год. Причем не только в крупных городах, но и по всей стране.

Вынужденный перерыв был сделан только в 2020-2021 годы, когда из-за пандемии коронавирусной инфекции в Казахстане, как и во всем мире, были введены карантинные меры. После стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации организаторами принято решение возобновить проект: он стартует 16 сентября 2022 года в 16.00.

Любой гражданин может прийти на акцию "Народный юрист" и бесплатно, в полном объеме получить необходимую помощь и консультацию по всем интересующим его правовым вопросам и спорам у лучших, высокопрофессиональных юристов, среди которых опытные, авторитетные адвокаты, нотариусы, прокуроры, следователи, судебные исполнители, полицейские, сотрудники по работе с несовершеннолетними, юстиции, миграционной полиции, банковский омбудсмен, а также представители НПО и госорганов, занимающие ответственные руководящие должности.

Юристы будут давать консультацию, а госорганы – вести прием граждан. Прием граждан не ограничивается по времени, он будет идти до последнего посетителя.

Желающих воспользоваться услугами "Народного юриста" тысячи и тысячи. Только с 2016 по 2019 год бесплатную юридическую помощь получили свыше 100 тысяч обратившихся граждан, на их вопросы отвечали более семи тысяч юристов и руководителей госорганов.

Вопросы самые разные, как и сама жизнь. Кто-то хочет проконсультироваться по гражданскому делу, кто-то – по уголовному. Кто-то – по жилищному законодательству, кто-то – по трудовому, банковскому, земельному, налоговому… Кого-то интересуют вопросы семейно-брачных отношений, кого-то – наследство, недвижимость, штрафы, кредитование, кибербуллинг и т.д. Зачастую люди не знают, как защититься в случае возникновения правового конфликта, с чего следует начать, и здесь помощь "Народного юриста" неоценима.

По охвату населения и географии проведения "Народный юрист" не имеет аналогов не только в Казахстане, но и в мире. Казахстан – первая и единственная страна, где зародилась и продолжает набирать обороты такая уникальная широкомасштабная акция, как "Народный юрист". Ни в одной стране никогда не проводилась и не проводится одновременно бесплатная юридическая консультация всего населения.

Данный проект действительно стал в Казахстане всенародным и имеет поистине общенациональное, государственное значение.

"Народный юрист" содействует развитию нашего правового демократического государства, нашему общему дому, где соблюдение законности, уважение прав и свобод граждан должны стать безусловным приоритетом.