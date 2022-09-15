В Казахстане продлили квоту на ввоз сахара до конца года
В частности, продляется действие квот на ввоз сахара в Казахстан.
Внесено дополнение, согласно которому уполномоченный орган не позднее 15 сентября 2022 года размещает объявление о приеме заявок на участие в распределении объемов квот на ввоз сахара белого, предназначенного исключительно для реализации на внутреннем рынке или для производства сахаросодержащей продукции, и сахара-сырца тростникового, предназначенного для промышленной переработки, на период с 15 сентября 2022 года по 31 декабря 2022 года.
Минимальный заявленный объем на одного заявителя на получение квоты на ввоз сахара составляет в совокупном объеме не менее 3300 тонн.
Для получения квоты на ввоз сахара белого, предназначенного исключительно для реализации на внутреннем рынке или для производства сахаросодержащей продукции, подается заявка на участие в распределении квот.
Аналогично и для получения квоты на ввоз сахара-сырца тростникового, предназначенного для промышленной переработки, также подается заявка на участие в распределении квот.
К заявке прилагаются следующие документы:
копии контрактов (договоров), на основании которых планируется осуществить ввоз товаров;
подтверждение наличия у заявителя финансовых средств в размере 100% от заявленного объема на ввоз товаров на территорию РК (письмо-подтверждение от банка о наличии средств: выписка со счета на дату подачи заявки, наличие открытой кредитной линии в достаточном объеме).
Вместе с тем утверждены новые формы заявок на получение квот на ввоз сахара.
Приказ вводится в действие с 15 сентября 2022 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2021 года.