В Казахстане продлили квоту на ввоз сахара до конца года

Приказом министра сельского хозяйства от 13 сентября 2022 года внесены изменения в Правила распределения квот на ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового на территорию Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В частности, продляется действие квот на ввоз сахара в Казахстан.

Внесено дополнение, согласно которому уполномоченный орган не позднее 15 сентября 2022 года размещает объявление о приеме заявок на участие в распределении объемов квот на ввоз сахара белого, предназначенного исключительно для реализации на внутреннем рынке или для производства сахаросодержащей продукции, и сахара-сырца тростникового, предназначенного для промышленной переработки, на период с 15 сентября 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Минимальный заявленный объем на одного заявителя на получение квоты на ввоз сахара составляет в совокупном объеме не менее 3300 тонн.

Для получения квоты на ввоз сахара белого, предназначенного исключительно для реализации на внутреннем рынке или для производства сахаросодержащей продукции, подается заявка на участие в распределении квот.

Аналогично и для получения квоты на ввоз сахара-сырца тростникового, предназначенного для промышленной переработки, также подается заявка на участие в распределении квот.

К заявке прилагаются следующие документы:

копии контрактов (договоров), на основании которых планируется осуществить ввоз товаров;

подтверждение наличия у заявителя финансовых средств в размере 100% от заявленного объема на ввоз товаров на территорию РК (письмо-подтверждение от банка о наличии средств: выписка со счета на дату подачи заявки, наличие открытой кредитной линии в достаточном объеме).

Вместе с тем утверждены новые формы заявок на получение квот на ввоз сахара.

Приказ вводится в действие с 15 сентября 2022 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2021 года.