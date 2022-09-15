В Атырау суд оправдал чиновника и бизнесмена по делу о крупном хищении

В суде №2 города Атырау рассмотрели уголовное дело в отношении директора ТОО, учредителя К. Его обвинили в присвоении вверенного чужого имущества в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Также заместителя руководителя Управления образования Атырауской области Х. обвинили в растрате вверенного чужого имущества в крупном размере. Он являлся должностным лицом и выполнял госфункции.

Оба лица использовали служебное положение, сообщили в пресс-службе суда.

По материалам дела Х. в 2020 году во время карантина по договору госзакупа якобы похитил деньги, которые были выделены школьникам на планшеты и ноутбуки. Государству причинен материальный ущерб в крупном размере.

К. являлся директором и учредителем ТОО, присвоил чужое имущество в особо крупном размере. Сумма ущерба составила 194 205 522 тенге.

Прокурор просил назначить подсудимым Х. и К. наказание – 7 лет лишения свободы. Подсудимые и защитники не согласились с обвинением и просили их оправдать.

Адвокат просил взыскать причиненный имущественный ущерб в случае признания подсудимых виновными.

Следственный эксперимент установил, что выводы экспертизы сделаны ошибочно и не нашли своих доказательств. Факт присвоения и растраты вверенного чужого имущества не нашел своего подтверждения.

Суд пришел к выводу, что обвиняемые Х. и К. должны быть оправданы, и признал право подсудимых на возмещение вреда. Приговор и частное постановление суда не вступили в законную силу.