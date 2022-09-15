Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Атырау суд оправдал чиновника и бизнесмена по делу о крупном хищении

Атырау Фото: pixabay
В суде №2 города Атырау рассмотрели уголовное дело в отношении директора ТОО, учредителя К. Его обвинили в присвоении вверенного чужого имущества в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Также заместителя руководителя Управления образования Атырауской области Х. обвинили в растрате вверенного чужого имущества в крупном размере. Он являлся должностным лицом и выполнял госфункции.

Оба лица использовали служебное положение, сообщили в пресс-службе суда.

По материалам дела Х. в 2020 году во время карантина по договору госзакупа якобы похитил деньги, которые были выделены школьникам на планшеты и ноутбуки. Государству причинен материальный ущерб в крупном размере.

К. являлся директором и учредителем ТОО, присвоил чужое имущество в особо крупном размере. Сумма ущерба составила 194 205 522 тенге.

Прокурор просил назначить подсудимым Х. и К. наказание – 7 лет лишения свободы. Подсудимые и защитники не согласились с обвинением и просили их оправдать.

Адвокат просил взыскать причиненный имущественный ущерб в случае признания подсудимых виновными.

Следственный эксперимент установил, что выводы экспертизы сделаны ошибочно и не нашли своих доказательств. Факт присвоения и растраты вверенного чужого имущества не нашел своего подтверждения.

Суд пришел к выводу, что обвиняемые Х. и К. должны быть оправданы, и признал право подсудимых на возмещение вреда. Приговор и частное постановление суда не вступили в законную силу.

 

Читайте также

"Древо жизни" посадили главы делегаций VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий

Играющие маралы попали на видео в горах Алматинской области

Глава "КазАлкоТабак": Спрос на сигареты пошел вверх – контрафакт уже начали завозить

Ирина Лукичева
Атырау
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
как будут назначаться пособия детям до 1,5 лет
Как будут назначать пособия по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет
кто освобождается от налога на имущество
Кто освобождается от уплаты налога на имущество
советник акима
Скончался советник акима Алматы
торги на бирже
Доллар еще подорожал на торгах 14 сентября
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления