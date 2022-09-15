Казахстанский фильм поборется за "Оскар"

От Казахстана на премию американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" выдвинут фильм "Жизнь" режиссера Эмира Байгазина, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства культуры и спорта, фильм снимали в течение трех лет в Алматы, Туркестанской области, Актау и Таиланде.

Лента повествует о герое, который оказывается в веренице событий и людей, чьи смыслы жизни образуют некий калейдоскоп.

В главной роли – Еркебулан Тасынов. Эмир Байгазин выступил на проекте как автор сценария, режиссер, оператор и продюсер.

Идея и история этого фильма пришли ко мне, когда я готовился к съемкам своей первой картины ровно десять лет назад. Несмотря на трудности, в которые попадает герой, я всегда считал эту историю наполненной жизнелюбием. Эмир Байгазин

Мировая премьера фильма "Жизнь" состоялась на кинофестивале в Торонто в секции "Современное мировое кино".

В 2013 году картина "Уроки гармонии" Эмира Байгазина завоевала более 25 наград на различных фестивалях. Среди них был и первый для Казахстана "Серебряный медведь" Берлинского кинофестиваля.

Затем появились фильмы "Раненый ангел" и "Река".

На 75-м Венецианском кинофестивале в программе "Горизонты" Эмир Байгазин был награжден как "Лучший режиссер".

Оглашение списка номинантов на премию Американской киноакадемии состоится 24 января 2023 года. Сама церемония пройдет 12 марта 2023 года.

Премия Американской киноакадемии "Оскар" в 2023 году будет вручаться в 95-й раз.

Какие картины выдвигались от Казахстана на "Оскар"

1992 год – "Гибель Отрара" Ардака Амиркулова.

На протяжении последующих 14 лет фильмы от Казахстана на "Оскар" не выдвигались.

2006 год – "Кочевник" (режиссеры – Иван Пассер, Сергей Бодров, Талгат Теменов).

2007 год – "Монгол" Сергея Бодрова стал номинантом на "Оскар" (Топ-5).

2008 год – "Тюльпан" Сергея Дворцевого.

2009 год – "Келин" Ермека Турсунова.

2010 год – "Заблудившийся" Акана Сатаева.

2011 год – "Возвращение в А" Егора Кончаловского.

2012 год – "Жаужүрек мың бала" ("Отважные") Акана Сатаева.

2013 год – "Шал" Ермека Турсунова.

2014 год – не выдвигались.

2015 год – "Жат" Ермека Турсунова.

2016 год – "Аманат" Сатыбалды Нарымбетова.

2017 год – "Дорога к матери" Акана Сатаева.

2018 год – "Айка" Сергея Дворцевого, вошел в шорт-лист "Оскара".

2019 год – телесериал "Казахское ханство" Рустема Абдрашева.

2020 год – "Ұлы Дала Зары" ("Плач Великой степи") Марины Кунаровой.

2021 год – "Желтая кошка" Адильхана Ержанова.