Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на выходные

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 17-19 сентября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

На большей части страны пройдут дожди с грозами, ночью в горных районах юго-востока ожидаются дождь, мокрый снег. РГП "Казгидромет"

По информации синоптиков, на севере, в центре и на востоке страны ожидается погода преимущественно без осадков, а в ночные часы сохранятся заморозки до 5 градусов.