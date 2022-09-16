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Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на выходные

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на выходные Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 17-19 сентября 2022 года, сообщает Zakon.kz.
На большей части страны пройдут дожди с грозами, ночью в горных районах юго-востока ожидаются дождь, мокрый снег. РГП "Казгидромет"

По информации синоптиков, на севере, в центре и на востоке страны ожидается погода преимущественно без осадков, а в ночные часы сохранятся заморозки до 5 градусов.

Что касается дневных температур, то столбики термометров будут постепенно повышаться по всей республике до 20-30 градусов тепла, на крайнем юге страны – до 35 тепла и лишь на северо-востоке, востоке и в центре республики – до 15-25 тепла. РГП "Казгидромет"

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