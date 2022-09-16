Рыбакина досрочно вышла в полуфинал турнира WTA Portoroz

Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала первой участницей полуфинала женского турнира WTA 250 на кортах словенского города Порторож, сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка Казахстана прошла в полуфинал турнира WTA 250 без борьбы, так как ее соперница Леся Цуренко из Украины отказалась выходить на четвертьфинальный матч. Теперь казахстанка, которая посеяна под третьим номером, будет ждать победителя матча Анна Богдан (Румыния) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

Елена Рыбакина на старте этих соревнований поочередно обыграла немку Лауру Зигемунд (6:7, 6:4, 7:6) и Терезу Мартинцову из Чехии (6:4, 6:1).

Казахстанка за выход в полуфинал словенского турнира заработала 8870 евро (4 200 388 тенге).

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