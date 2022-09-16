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На востоке Казахстана 17 сентября ожидается мокрый снег

На востоке Казахстана ожидается мокрый снег 17 сентября Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 17 сентября 2022 года. Большая часть территории страны по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона, сообщает Zakon.kz.

По стране ожидается преимущественно погода без осадков, в ночные часы – туманы и заморозки. Также синоптики прогнозируют сильный ветер.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе, юге, юго-востоке страны пройдут дожди с грозами, на востоке – дождь и мокрый снег. РГП "Казгидромет"

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на юге Атырауской, в центре Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, юго-востоке Акмолинской, на северо-востоке Карагандинской, Восточно-Казахстанской, на севере, западе Абайской, на юго-востоке Северо-Казахстанской области сохраняются заморозки 3 градуса. Ночью на северо-востоке Улытауской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 1 градус. РГП "Казгидромет"

В Нур-Султане – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, на поверхности почвы заморозки 1 градус, днем +18...+20°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +24...+26°С.

В Шымкенте – переменная облачность, ночью – дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +27...+29°С.

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