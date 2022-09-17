Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане продолжается спад заболеваемости коронавирусом за сутки

Коронавирус Казахстан 16 сентября Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 15 сентября рассказали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Ни одного случая не выявили в Шымкенте, Жамбылской и Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 150 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 146 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 27;

  • в Алматы – 14;

  • в Акмолинской области – 13;

  • в Актюбинской области – 2;

  • в Алматинской области – 1;

  • в Жетысуской области – 2;

  • в Атырауской области – 7;

  • в ВКО – 7;

  • в Абайской области – 2;

  • в ЗКО – 14;

  • в Карагандинской области – 13;

  • в Улытауской области – 1;

  • в Костанайской области – 14;

  • в Кызылординской области – 1;

  • в Мангистауской области – 7;

  • в Павлодарской области – 12;

  • в СКО – 9.

Всего в стране подтверждено 1 392 405 случаев.

396 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 39;

  • в Алматы – 11;

  • в Шымкенте – 89;

  • в Алматинской области – 5;

  • в Жетысуской области – 4;

  • в Атырауской области – 2;

  • в ВКО – 6;

  • в Абайской области – 2;

  • в ЗКО – 121;

  • в Карагандинской области – 28;

  • в Улытауской области – 12;

  • в Кызылординской области – 2;

  • в Мангистауской области – 15;

  • в Павлодарской области – 57;

  • в Туркестанской области – 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 364 551 человек.

Читайте также

Дэвид Бэкхем простоял в очереди к гробу Елизаветы II 12 часов

Миссия Головкина выполнима? Как закончится бой GGG против Канело?

Фонд "Қазақстан халқына" обустроит дома погорельцев в Костанайской области

Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
как будут назначаться пособия детям до 1,5 лет
Как будут назначать пособия по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет
Томирис Заир, конкурс красоты и таланта Мисс Алматы
"Мисс Алматы-2022": названо имя победительницы
отопление Нур-Султан
Когда дадут отопление в Нур-Султане
В Алматы изменит движение автобусный маршрут
В Алматы изменит движение еще один автобусный маршрут
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления