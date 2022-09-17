В Казахстане продолжается спад заболеваемости коронавирусом за сутки
Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 150 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 146 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 27;
в Алматы – 14;
в Акмолинской области – 13;
в Актюбинской области – 2;
в Алматинской области – 1;
в Жетысуской области – 2;
в Атырауской области – 7;
в ВКО – 7;
в Абайской области – 2;
в ЗКО – 14;
в Карагандинской области – 13;
в Улытауской области – 1;
в Костанайской области – 14;
в Кызылординской области – 1;
в Мангистауской области – 7;
в Павлодарской области – 12;
в СКО – 9.
Всего в стране подтверждено 1 392 405 случаев.
396 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 39;
в Алматы – 11;
в Шымкенте – 89;
в Алматинской области – 5;
в Жетысуской области – 4;
в Атырауской области – 2;
в ВКО – 6;
в Абайской области – 2;
в ЗКО – 121;
в Карагандинской области – 28;
в Улытауской области – 12;
в Кызылординской области – 2;
в Мангистауской области – 15;
в Павлодарской области – 57;
в Туркестанской области – 3.
Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 364 551 человек.