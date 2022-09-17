В Казахстане продолжается спад заболеваемости коронавирусом за сутки

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 15 сентября рассказали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Ни одного случая не выявили в Шымкенте, Жамбылской и Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 150 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 146 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 27;

в Алматы – 14;

в Акмолинской области – 13;

в Актюбинской области – 2;

в Алматинской области – 1;

в Жетысуской области – 2;

в Атырауской области – 7;

в ВКО – 7;

в Абайской области – 2;

в ЗКО – 14;

в Карагандинской области – 13;

в Улытауской области – 1;

в Костанайской области – 14;

в Кызылординской области – 1;

в Мангистауской области – 7;

в Павлодарской области – 12;

в СКО – 9. Всего в стране подтверждено 1 392 405 случаев. 396 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 39;

в Алматы – 11;

в Шымкенте – 89;

в Алматинской области – 5;

в Жетысуской области – 4;

в Атырауской области – 2;

в ВКО – 6;

в Абайской области – 2;

в ЗКО – 121;

в Карагандинской области – 28;

в Улытауской области – 12;

в Кызылординской области – 2;

в Мангистауской области – 15;

в Павлодарской области – 57;

в Туркестанской области – 3. Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 364 551 человек. Читайте также Дэвид Бэкхем простоял в очереди к гробу Елизаветы II 12 часов Миссия Головкина выполнима? Как закончится бой GGG против Канело? Фонд "Қазақстан халқына" обустроит дома погорельцев в Костанайской области

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