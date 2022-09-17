Иностранные авто легализуют в Казахстане

Поправки в законодательные и организационные меры введут до 1 января 2023 года. Легализацию проведут с нового года. При этом, как подчеркнули в полиции, "криминальные" и нерастаможенные автомобили под легализацию не попадут, сообщает Zakon.kz.

В МВД Казахстана рассказали о легализации иностранных автомобилей.

Зампредседатель комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов напомнил, что глава государства поставил задачу провести легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года.

Он отметил, что сейчас для этого госорганы принимают все необходимые законодательные и организационные меры. В Экологический и Налоговый кодексы уже разработали поправки.

Казахстанцы будут оплачивать только сбор за первичную регистрацию в размере 200-250 тыс. тенге. Утильсбор при легализации оплачиваться не будет.

Поправки в кодексы вступят в силу с января 2023 года, легализация будет проводиться тогда же.

Полиция сформировала списки автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года. Автомобили, ввезенные позднее, под легализацию не попадут и будут регистрироваться на общих основаниях.

На сегодня МВД и другие госорганы разрабатывают способы для максимально простой и понятной процедуры легализации автомобилей. Они прорабатывают возможность подачи онлайн-заявления в полицию для легализации автомобилей. Кроме этого, полиция намерена запустить контакт-центры.

Зарегистрированным автомобилям будут выдавать обычные белые номера, каких-либо ограничений на распоряжение полиция накладывать не будет.

Владельцы авто, которые не являются товаром ЕАЭС, должны будут оплатить таможенные пошлины. Для этого Министерство финансов также вырабатывает приемлемые механизмы таможенного декларирования.

После выработки всех условий проведения легализации правительство РК примет постановление.

Отмечается, что под легализацию не попадут "криминальные" и нерастаможенные автомобили.

Требований по возрасту и экологическому классу не будет. По остальным требованиям принимается решение с учетом национального и международного законодательства.

Также хотим сообщить, что даже с учетом введенного усиления ответственности по отдельным видам нарушений – никаких специальных рейдовых мероприятий по иностранным автомобилям полицией проводиться не будет. Поэтому информация, распространяемая в соцсетях, по вопросам страхования или преследования автовладельцев является некорректной, просим автовладельцев доверять официальной информации государственных органов. Зампредседателя КАП МВД РК Серик Тусупов

Он отметил, что полиция будет ориентироваться на разъяснительную работу о необходимости легализации иностранных автомобилей.