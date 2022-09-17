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Министр энергетики посетил ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау"

акимат, предприятие Фото: пресс-служба АМТ
В рамках рабочего визита в Карагандинскую область министр энергетики Болат Акчулаков посетил ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау", сообщает Zakon.kz.

17 сентября министр энергетики прибыл в Карагандинскую область, чтобы ознакомиться с работой производственных объектов. Министр посетил площадку ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау", где активно ведутся работы по строительству котла №7.

В ходе встречи директор по производству АО "АрселорМиттал Темиртау" Владимир Яблонский и директор по трансформации АО "АрселорМиттал Темиртау" Джаладж Малпани ознакомили министра с текущей деятельностью компании и работой ТЭЦ-2, а ее директор Андрей Парамонов рассказал о плановых ремонтах на основном оборудовании.

Далее представители АО "АрселорМиттал Темиртау" ознакомили министра энергетики с процессом монтажных работ на строящемся котле №7 и рассказали о всех его преимуществах. Он будет способен работать на разных видах топлива, в том числе и на природном газе. Для снижения выбросов будет внедрена передовая технология системы мокрой очистки – двухконтурный эмульгатор. Котельная установка, проектированием и изготовлением которой занимается Подольский машиностроительный завод, будет производить 420 тонн пара в час. Мощности котла будет достаточно, чтобы обеспечить темиртаусцев стабильным теплом и горячей водой.

В сентябре 2023 года мы планируем завершить монтажные работы, затем провести пуско-наладочные работы и в ноябре запустить котел №7 в эксплуатацию, – сообщил Владимир Яблонский.

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Акчулаков Болат Карагандинская область
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