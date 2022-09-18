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Головкин сделал заявление о своем будущем

Головкин сделал заявление о своем будущем Фото: Instagram/gggboxing
Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин заявил, что не планирует завершать карьеру после поражения Саулю "Канело" Альваресу, сообщает Zakon.kz.

18 сентября Геннадий Головкин и Сауль Альварес завершили трилогию. Мексиканский боксер победил единогласным решением судей.

После боя Головкин заявил, что не собирается завершать карьеру.

У меня огромные планы. У меня на примете много соперников. Поздравляю Канело, поздравляю всех фанатов бокса. Помните, ребята, у меня три пояса в среднем весе! Я вернусь! Я все еще чемпион, ребята!Геннадий Головкин

В раздевалке боксер также обратился к казахстанцам. Он поблагодарил соотечественников за поддержку.

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