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Елена Рыбакина стала второй на турнире WTA 250 в Словении

теннисистка Фото: ktf.kz
Лучшая теннисистка Казахстана вышла в 10-й финал в своей карьере после полуфинала турнира серии WTA 250 в городе Портороже, сообщает Zakon.kz.

25-я ракетка мира Рыбакина без особых проблем переиграла румынку Анну Богдан, занимающую 65-ю строчку рейтинга WTA. Но в решающем матче за чемпионство уступила спортсменке из Чехии Катержине Синяковой, 82-ой ракетке мира.

Счет: 7:6 (7:4), 6:7 (5:7) и 4:6. 

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