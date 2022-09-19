Елена Рыбакина стала второй на турнире WTA 250 в Словении

25-я ракетка мира Рыбакина без особых проблем переиграла румынку Анну Богдан, занимающую 65-ю строчку рейтинга WTA. Но в решающем матче за чемпионство уступила спортсменке из Чехии Катержине Синяковой, 82-ой ракетке мира.

Счет: 7:6 (7:4), 6:7 (5:7) и 4:6.