Всего 49 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18 сентября сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Заболевших выявили в девяти регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее коронавирусом заболели 100 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, их них:

в Астане – 19;

в Алматы – 11;

в Акмолинской области – 3;

в Жетысуской области – 1;

в Карагандинской области – 7;

в Костанайской области – 4;

в Павлодарской области – 2;

в СКО – 1;

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 392 554 случая.

517 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Астане – 55;

в Алматы – 31;

в Жамбылской области – 11;

в ЗКО – 119;

в Карагандинской области – 55;

в Улытауской области – 17;

в Кызылординской области – 2;

в Мангистауской области – 5;

в Павлодарской области – 51;

в СКО – 171.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 365 645 человек.