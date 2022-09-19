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Всего 49 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Коронавирус в Казахстане 18 сентября Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18 сентября сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Заболевших выявили в девяти регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее коронавирусом заболели 100 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, их них:

  • в Астане – 19;

  • в Алматы – 11;

  • в Акмолинской области – 3;

  • в Жетысуской области – 1;

  • в Карагандинской области – 7;

  • в Костанайской области – 4;

  • в Павлодарской области – 2;

  • в СКО – 1;

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 392 554 случая.

517 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Астане – 55;

  • в Алматы – 31;

  • в Жамбылской области – 11;

  • в ЗКО – 119;

  • в Карагандинской области – 55;

  • в Улытауской области – 17;

  • в Кызылординской области – 2;

  • в Мангистауской области – 5;

  • в Павлодарской области – 51;

  • в СКО – 171.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 365 645 человек.

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