Всего 49 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки
Двумя сутками ранее коронавирусом заболели 100 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, их них:
в Астане – 19;
в Алматы – 11;
в Акмолинской области – 3;
в Жетысуской области – 1;
в Карагандинской области – 7;
в Костанайской области – 4;
в Павлодарской области – 2;
в СКО – 1;
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 392 554 случая.
517 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Астане – 55;
в Алматы – 31;
в Жамбылской области – 11;
в ЗКО – 119;
в Карагандинской области – 55;
в Улытауской области – 17;
в Кызылординской области – 2;
в Мангистауской области – 5;
в Павлодарской области – 51;
в СКО – 171.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 365 645 человек.