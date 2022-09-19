Бабье лето: в Казахстане потеплеет до 30 градусов

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 20-22 сентября 2022 года. На большей части страны установилась сухая и солнечная погода, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в ночные часы все еще прохладно, но солнце будет постепенно прогревать воздух и в дневные часы столбики термометров поднимутся до +23-30°C практически по всему Казахстану.