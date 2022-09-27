Mycar Almaty внедряет новые принципы экосистемы

Площадь автоцентра Mycar Almaty – порядка 30 тыс. кв. м, внутри могут одновременно находиться до 700 автомобилей c пробегом и 50 новых автомобилей от официальных дилерских центров – BMW, Changan, Chery, Haval и Hyundai, шоурумы которых расположились на первой линии.

Еще 800 автомобилей будет выставлено на открытой площадке возле автоцентра.

Фото: Mycar Almaty

Mycar Almaty является масштабным продолжением экосистемы автобизнеса Mycar.kz, которая формируется вокруг повседневных потребностей автолюбителя и включает в себя автоцентры, приложение, онлайн-автодилера, микрофинансовую организацию Mycar Finance, систему автоматизации бизнес-процессов для автоцентров Mycar Pro, франшизы Mycar.kz и интеграционное решение для кредитно-страховых партнеров MyCredit.

А также это удобные сервисы для шопинга, поездок, платежей и развлечений гостей крупного дилерского автоцентра.

Mycar. kz – это уникальный казахстанский бренд, который выводит автомобильный рынок на новый уровень, а автоцентр Mycar Almaty позволит оценить все возможности экосистемы, атмосферу ТРЦ и преимущества безопасного автошопинга.