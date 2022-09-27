Mycar Almaty внедряет новые принципы экосистемы
Площадь автоцентра Mycar Almaty – порядка 30 тыс. кв. м, внутри могут одновременно находиться до 700 автомобилей c пробегом и 50 новых автомобилей от официальных дилерских центров – BMW, Changan, Chery, Haval и Hyundai, шоурумы которых расположились на первой линии.
Дизайн каждого шоурума соответствует последним требованиям мировых брендов.
Фото: Mycar Almaty
Еще 800 автомобилей будет выставлено на открытой площадке возле автоцентра.
Благодаря высоким стандартам обслуживания Mycar Almaty готов принимать до 500 клиентов в день одновременно. Также компания при открытии центра обеспечила рабочими местами больше 600 человек. Проект был реализован за счет собственных средств учредителей Mycar.kz, а также кредита от АО "Народный банк Казахстана". Нашей целью было построить автоцентр Mycar Almaty, не имеющий аналогов на территории Казахстана. В мае 2021 года команда Mycar.kz запустила масштабный проект, и вот по прошествии 15 месяцев на территории Кульджинского тракта произошел долгожданный запуск автоцентра Mycar Almaty.Игорь Ли, директор Mycar.kz
Фото: Mycar Almaty
Наша цель – декриминализовать рынок автомобилей с пробегом, мы хотим сделать его более транспарентным. Наша компания приложит максимум усилий для безопасной сделки для клиента. Мы со своей стороны гарантируем полную техническую и юридическую проверку для автомобилей с пробегом. А для желающих продать автомобиль наша команда сделает все для прозрачности и выгоды для обеих сторон. Кроме того, мы стремимся к качеству предоставления услуг, поэтому автоцентр Mycar Almaty будет работать по принципу одного окна. Нашим клиентам будут доступны следующие услуги: автокредитование, предоставление страховых продуктов на выгодных условиях, предоставление диагностических услуг и т.п. Помимо всего прочего, в автоцентре для удобства клиентов будут расположены отделения банков, СпецЦОН, где будут предоставляться услуги по оформлению документов и регистрации автомобилей, кафе и рестораны, а также детская зона для наших самых маленьких посетителей. Игорь Ли, директор Mycar.kz
Фото: Mycar Almaty
Mycar Almaty является масштабным продолжением экосистемы автобизнеса Mycar.kz, которая формируется вокруг повседневных потребностей автолюбителя и включает в себя автоцентры, приложение, онлайн-автодилера, микрофинансовую организацию Mycar Finance, систему автоматизации бизнес-процессов для автоцентров Mycar Pro, франшизы Mycar.kz и интеграционное решение для кредитно-страховых партнеров MyCredit.
А также это удобные сервисы для шопинга, поездок, платежей и развлечений гостей крупного дилерского автоцентра.
Mycar. kz – это уникальный казахстанский бренд, который выводит автомобильный рынок на новый уровень, а автоцентр Mycar Almaty позволит оценить все возможности экосистемы, атмосферу ТРЦ и преимущества безопасного автошопинга.