В отношении "Яндекс.Такси" идет расследование из-за высоких цен
18 января 2022 года департамент начал расследование нарушений в области защиты конкуренции в отношении ТОО "Яндекс Такси.Корп" по признакам координации экономической деятельности. Эта деятельность запрещена п. 5 ст. 169 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.
Запрещается координация экономической деятельности субъектов рынка, приводящая к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок.
25 июля 2022 года расследование было приостановлено, согласно пп. 2 п. 1 ст. 222 Кодекса, в связи с началом расследования по признакам монопольно высокой цены, которая запрещена пп. 1 ст. 174 Кодекса.
Согласно п. 1 ст. 175 Кодекса монопольно высокой ценой товара является цена, установленная субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение.
О результатах расследований сообщат дополнительно.
С начала этого года в адрес департамента поступило шесть обращений в отношении "Яндекс.Такси" по вопросам высоких цен на их услуги.