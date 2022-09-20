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В отношении "Яндекс.Такси" идет расследование из-за высоких цен

яндекс Фото: pixabay
Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Алматы ответил на запрос корреспондента Zakon.kz по поводу проверки транспортной компании "Яндекс.Такси".

18 января 2022 года департамент начал расследование нарушений в области защиты конкуренции в отношении ТОО "Яндекс Такси.Корп" по признакам координации экономической деятельности. Эта деятельность запрещена п. 5 ст. 169 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

Запрещается координация экономической деятельности субъектов рынка, приводящая к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок.

25 июля 2022 года расследование было приостановлено, согласно пп. 2 п. 1 ст. 222 Кодекса, в связи с началом расследования по признакам монопольно высокой цены, которая запрещена пп. 1 ст. 174 Кодекса.

Согласно п. 1 ст. 175 Кодекса монопольно высокой ценой товара является цена, установленная субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение.

О результатах расследований сообщат дополнительно.

С начала этого года в адрес департамента поступило шесть обращений в отношении "Яндекс.Такси" по вопросам высоких цен на их услуги.

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