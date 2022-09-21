В Казахстане выросла младенческая смертность

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Материнская смертность снизилась в Казахстане, однако младенческая смертность остается высокой, отметила министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании правительства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, за шесть месяцев 2022 года удалось добиться снижения материнской смертности в 2,4 раза. В то же время самые высокие показатели отмечаются в Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях, – отметила Ажар Гиният. Среди причин высокой материнской смертности акушерские осложнения составили 70%, соматические заболевания – 30%. При этом младенческая смертность остается высокой. По сравнению с первым полугодием 2021 года отмечается рост на 6,5%. Наиболее высокие показатели младенческой смертности в Шымкенте, Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Кызылординской областях. В 60% случаев теряли недоношенных. Читайте также Пожарным Казахстана намерены поднять зарплату на 40% с 2023 года Ильин про пожары в Костанайской области: Человеческий фактор не исключается В Минздраве озвучили зарплаты казахстанских врачей

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