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Казахстан не рассматривает выделение средств на помощь Кыргызстану

помощь Казахстан Кыргызстан Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса прокомментировал вопрос о том, будет ли Казахстан выделять помощь Кыргызстану из правительственного резерва, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос этот подняли журналисты. Они сообщили министру финансов, что волонтеры из Казахстана занимаются активно сбором средств в помощь соседям и, по их данным, к этому часу собрано более 10 млн тенге.

В этой связи они поинтересовались, будут ли власти Казахстана выделять помощь Кыргызстану из правительственного резерва.

Если соответствующие госорганы обратятся с вопросом о необходимости выделения из резерва соответствующих сумм, мы рассмотрим, исходя из возможности бюджета. У нас есть для этого отраслевые госорганы, в том числе МЧС, Минобороны, которые должны сказать, необходимо или нет выделять средства. По бюджетному процессу так – заявки подают соответствующие госорганы. Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев

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