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В Нью-Йорке подписан ряд документов с американскими инвесторами

США Казахстан соглашения Фото: АО "НК "Kazakh Invest"
По данным АО "НК "Kazakh invest", в рамках круглого стола с Главой государства в Нью-Йорке подписано 7 документов с американскими инвесторами.

АО "Самрук-Казына" и "General Electric" подписали Соглашение о сотрудничестве и партнерстве по вопросам обмена опытом по развитию объектов генерации электрической энергии.

США Казахстан соглашения

Фото: АО "НК "Kazakh Invest"

Между АО "НК "Kazakh invest" и "General Electric" был заключен Меморандум о взаимопонимании в развитии и реализации инвестиционных проектов в Республике Казахстан, включая локализацию производства медицинского оборудования.

бизнес США Казахстан

Фото: АО "НК "Kazakh Invest"

Также, между АО "НК "Kazakh invest" и компанией "Pfizer" был подписан Меморандум о взаимопонимании по локализации производства пневмококковой вакцины.

США Казахстан

Фото: АО "НК "Kazakh Invest"

Между АО "НК "QazaqGaz" и американской стороной было заключено три документа. В частности, с корпорацией "Honeywell" был подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам локализации сбора оборудования (включая счетчики), автоматизированной системы управления технологическим процессом, очистки, осушки и переработки сернистого газа, цифровизации, а также обучения персонала.

США Казахстан

Фото: АО "НК "Kazakh Invest"

С "Baker Hughes" был подписан Меморандум о взаимопонимании по вопросам локализации обслуживания и ремонта оборудования в Казахстане, локализации обучения специалистов на базе Шымкентского учебного комбината, промышленной генерации электроэнергии из газа, а также снижения выбросов углекислого газа с применением новейших технологий.

США Казахстан

Фото: АО "НК "Kazakh Invest"

Кроме того, с компанией "Solar Turbines" был подписан Меморандум о взаимопонимании по вопросам промышленной разработки и обустройства газовых месторождений, оказания консультативных услуг путем удаленного подключения к программе управления ГПА InSight, модернизации существующих станций, а также расширения газотранспортной инфраструктуры.

США Казахстан

Фото: АО "НК "Kazakh Invest"

По мнению экспертов, сумма проектов, которые будут реализовываться совместно с США составит более 320 млрд тенге. Проекты будут реализованы в ближайшие годы. Стоит отметить, что три предприятия из них уже строятся.

США Казахстан

Фото: АО "НК "Kazakh Invest"

Например, на востоке страны возводят предприятие по производству свинины мощностью 39 тыс. тонн продукции в год. Его стоимость составляет 117 млрд тенге. Будет создано 1,7 тыс. рабочих мест.

В Акмолинской области наладят переработку и обогащение драгоценных металлов (золото) за 105 млрд тенге. Их открытие запланировано на следующий год.

Между тем ведется подготовка документации по проекту "Строительство завода для отвального выщелачивания меди методом SX–EW" в Карагандинской области за 30,5 млрд тенге. Также в Алматы с участием американских компаний запланировано открытие производства системы капельного орошения за 25 млрд тенге и вакцин за 17,5 млрд тенге.

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