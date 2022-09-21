Роналду вручили приз лучшего бомбардира на уровне сборных

На торжественном мероприятии Федерации футбола Португалии звездный форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду получил награду лучшего бомбардира на уровне сборных, сообщает Zakon.kz.

В активе Криштиану Роналду 117 голов в 189 играх за сборную Португалии. Он не так давно обошел иранского футболиста Али Даеи, забившего 109 мячей.

В составе сборной Португалии Роналду стал победителем Чемпионата Европы 2016 года, а также Лиги наций УЕФА-2019.

Я горжусь тем, что получил награду такого масштаба. Я никогда не думал, что однажды смогу достичь этого. Я благодарю всех, кто сыграл важную роль в моей карьере. Это был долгий путь, но я хотел бы сказать, что он еще не закончен. Криш еще наведет шороху. Криштиану Роналду

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