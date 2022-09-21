Мужчина пытался вывезти деньги в обуви из аэропорта Астаны

9 сентября 2022 года в аэропорту Астаны во время таможенного контроля пассажиров, которые летят в Дубай, остановили казахстанца. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.

В момент задержания у казахстанца выявили наличные деньги – 56 750 долларов (26 911 985 тенге). Мужчина пытался провезти часть денег в обуви под стелькой, а остальную сумму обнаружили в ручной клади.

Аналогично 25 августа 2022 года после прохождения таможенного контроля по направлению Астана – Дубай остановили гражданина Казахстана. В момент задержания у него выявили деньги в сумме 14 100 долларов (6 513 918 тенге).

Просим граждан, планирующих выезд за границу, соблюдать действующее законодательство Республики Казахстан. Комитет государственных доходов МФ РК

С начала года сотрудники таможенного поста "Ауежай-Астана" Департамента государственных доходов по городу Астане выявили 55 фактов недостоверного таможенного декларирования денег и незаконного вывоза наличных денег.

Сумма незадекларированных наличных средств составила 498 454 908 тенге, а именно 1 083 599 долларов, сумма штрафа по этим нарушениям превысила 1 700 000 тенге.