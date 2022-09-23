Девушка с диагнозом ДЦП открыла собственный инклюзивный фитнес-центр

Героиня нашей истории – 25-летняя Динара Наумова, родилась с диагнозом ДЦП. Вопреки жизненным трудностям, ей удалось открыть сельский инклюзивный фитнес-центр для детей с особыми потребностями. Девушка рассказала Zakon.kz как она шла к этой цели.

Динара очень улыбчивая и жизнерадостная девушка, которая всего в жизни добивается сама. Она признается, если бы не все эти невзгоды, которые ей удалось стойко выдержать, вряд ли она стала той, кем является сейчас — сильной, волевой с добрым сердцем.

Динару воспитала бабушка Наталья Темиржанова, они живут в селе Кабанбай батыра в Акмолинской области.

Ее бабушке, многие специалисты говорили, что девочку не поднять, ей будет тяжело с внучкой. Ведь Динара долгое время была лежачей, и не разговаривала. Но несмотря на все опасения и предостережения врачей, они вместе с бабушкой все преодолели.

— Все началось, когда мне было три года. От меня отказались родители, - уже без дрожи в голосе вспоминает Динара.

Мама Динары просто однажды не вернулась домой с работы, а папа искал ее почти год, по друзьям, знакомым, но поиски закончились лишь разочарованием.

Когда девочке было уже 13 лет мать написала официальный отказ от ребенка. И тогда бабушка Динары – Наталья Нажкеновна оформила над внучкой опекунство.

Папа Динары вскоре завел другую семью, переехал в другой город.

— Мы общаемся крайне редко и то на расстоянии, а виделись от силы раза три за всю мою сознательную жизнь. Да, мне было не просто все эти годы и любое упоминание о родителях у меня вызывало слезы, но со временем я научилась с этим жить, – рассказывает девушка.

За годы Динара уже перенесла несколько сложных операций, после которых молодой девушке требовался длительный курс реабилитаций. Ей приходилось по несколько раз в год ложиться в клиники.

Тогда она еще не знала, что кроме больничных стен, ее впереди ждет интересная и насыщенная жизнь.

Наверное, после того, как я встретилась с матерью, мне было важно ее увидеть, понять ее, потому что к ней было много вопросов. После нашей встречи, я почувствовала, что все к лучшему, что я осталась с бабушкой. Я поняла одно, что я не Бог, чтобы их прощать, я просто отпустила этих людей, у нас у каждого свой собственный путь. А что касается отца, то я думаю наличие другой семьи сыграло роль и мой диагноз, мне казалось, что папа меня стесняется. Он представлял меня другим своей сестрой. Не знаю, как будет складываться наше общение в будущем. Раньше я прилагала очень много усилий, чтобы с ним общаться, мне казалось это очень важным, я даже переступала где-то через себя. Сейчас я больше сосредоточена на себе и своем проекте. Я стала осознавать, что, если человек не желает общения, то вполне имеет на это право. А я не хочу себя ломать и навязывать свое общение. Динара Наумова

После окончания девятого класса, девушка поступила в колледж, выбрала профессию, связанную с химией и на отлично окончила учебное заведение.

Из-за отдаленности колледжа от дома, ей приходилось жить в студенческом общежитии в небольшой комнате, рассчитанной сразу на восемь человек.

Как рассказывает Динара, что студенческие годы были для нее самым сложным периодом в ее жизни. Многие студенты не воспринимали ее всерьез и думали, что из-за инвалидности педагоги будут делать девушке всяческие поблажки. Но Динара не боялась никаких трудностей, экзамены она сдавала со всеми вместе и на равных условиях.

Девушка отмечает, что такие трудности только закаляют человека.

Закончив обучение Динара начала маленькими, шашками продвигаться к намеченной цели, к ее мечте — к открытию сельского фитнес-центра и с комнатой по программе для занятий по лечебной физической культуре (ЛФК) для детей с особыми потребностями. Параллельно пока шла подготовка к реализации проекта, она успела получить высшее образование.

Спустя пять лет, после долгих поисков, поддержку в реализации проекта по открытию центра оказал Общественный фонд ОФ "Қамқорлық қоры".

В декабре 2021 года Динара Наумова получила грант "Tәуелсіздік ұрпақтары" от президента страны Касым-Жомарта Токаева.

"Это момент невероятной гордости, прежде всего за свой проект!

Я счастлива, что мое начинание откликается в сердце ещё у огромного количества человек и именно, благодаря подобным инициативам со стороны нашего государства на сегодняшний день мы имеем возможность воплощать в жизнь свои идеи! ", – написала она на своей страннице в Facebook.

И вот, спустя почти шесть лет, этот волнительный момент в жизни молодой девушки настал. 4 июля 2022 года состоялось долгожданное торжественное открытие инклюзивного фитнес-центра. (На фото: Динара в центре).

Фото: Из личного архива Динары Наумовой

В первые месяцы работы центра еще немного детей, всего 17 малышей, которые ходят на ЛФК, 30 ребят записались в тренажерный зал.

Дети занимаются в центре абсолютно бесплатно, а для всех других услуги тренажерного зала платные, но по приемлемым ценам.

Так Динаре удается оплачивать специалистов, которые проводят с детьми занятия, а также платить за коммунальные услуги и другие расходы. Стоит отметить, что помещение центра девушка пока арендует и за свой счет, ежемесячно с пособия она откладывает определенную сумму.

Фитнес-центр, к которому Динара шла шесть лет, пусть и не большой по площади, но в нем есть все необходимое для комфортного пребывания детей с патологиями: тренажеры на разные группы мышц, маты для массажа и комната по лечебно-физической культуре (ЛФК). По словам нашей героини, в центр с недавних пор ходят не только ребята с ДЦП, но и дети с аутизмом.

О решении открыть такой центр Динара говорит так:

Я сама через это прошла, и я знаю, как это не легко, быть не таким, как все. Когда я общалась с мамами особенных деток, мне хотелось им помочь. У всех разное финансовое положение, не у каждого родителя есть возможность возить ребенка в город на занятия по реабилитации, поэтому я загорелась идеей открыть такой центр именно в своем поселке. Определенно, в решении этого вопроса здесь повлиял мой путь, который я прошла. Динара Наумова

Теперь у многих людей появится надежда изменить свою жизнь, потому что пример, Динары доказал, что добрым делам, никакие преграды нипочем.

Благодаря любви и заботе, самого дорогого человека, который есть у Динары Наумовой – ее бабушке Наталье Нажкеновны, сейчас девушка уверенно стоит на ногах и ее жизнь полная чудес.

На достигнутом девушка останавливается не собирается и сейчас строит новые планы, но раскрывать их пока не спешит, она уверена, что у нее все получится.