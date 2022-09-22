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Мухит Азирбаев освобожден от должности замакима Алматы

Мухит Азирбаев акимат освобождение Фото: пресс-служба акимата Алматы
С 21 сентября заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, сообщает Zakon.kz.

По данным городского ведомства, Мухит Азирбаев занимал должность заместителя акима Алматы с апреля 2019 года.

В его обязанности входило курирование вопросов архитектуры, градостроительства, земельных отношений и энергетики.

Как отмечено в сообщении акимата, такое решение было принято в соответствии с поручением главы государства, озвученным в ходе Послания в марте 2022 года, и с постановлением правительства в целях оптимизации госслужащих в акиматах областей и городов республиканского значения.

С 21 сентября 2022 года заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.Пресс-служба акимата Алматы

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