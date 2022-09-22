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80% казахстанцев за проведение досрочных президентских выборов – исследование

80% казахстанцев за проведение досрочных президентских выборов Фото: Zakon.kz
С 15 по 19 сентября онлайн-платформой для социологических исследований Qalaisyn был проведен экспресс-опрос, чтобы определить отношение казахстанцев к проводимым в стране политическим реформам, сообщает Zakon.kz.

Одним из главных пунктов исследования был вопрос об отношении казахстанцев к инициативам президента Касым-Жомарта Токаева, озвученным в сентябрьском Послании. В частности, к проведению внеочередных президентских выборов страны в текущем году.

Отвечая на вопрос о проведении внеочередных выборов президента этой осенью, 77,68% респондентов поддержали данное предложение. 8,77% выразили противоположную точку зрения. Еще 13,55% не определились с выбором.

На вопрос о том, какие изменения произошли в стране после проведения референдума по конституционным поправкам, подавляющее большинство опрошенных (71,83%) отметили, что ощущают положительные изменения в жизни страны. К ухудшению ситуации склоняются 4,34% участников исследования. Менее четверти казахстанцев (23,83%) считают, что никаких изменений не произошло.

Исследование проводилось с 15 по 19 сентября методом онлайн-опроса среди 1200 казахстанцев от 18 лет и старше в 20 регионах страны с выборочным охватом городов и сел в каждой области.

Результаты опроса можно экстраполировать на все население Казахстана – выборка исследования составлена с учетом особенностей социально-демографических и территориальных принадлежностей жителей страны.

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