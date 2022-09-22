Прокурор запросил для Кайрата Сатыбалдыулы 6 лет колонии
Как рассказал прокурор Джангельды Есебаев, в ходе судебного разбирательства подсудимыми было заявлено ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины.
Подсудимые добровольно изъявили желание на заключение процессуального соглашения, они же не оспаривают подозрения и обвинения, имеющиеся по делу доказательства в совершении преступлений, характер и размер причиненного ими вреда. Пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказаниям не подвергались, добровольно заключили процессуальное соглашение о признании вины и осознают правовые последствия этого. Потерпевшие дают согласие на заключение данного процессуального соглашения и не имеют претензий к подсудимым. Прокурор Джангельды Есебаев
Он запросил для Кайрата Сатыбалдыулы шесть лет лишения свободы.
Окончательно назначить шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности на госслужбе, в судах, органах местного самоуправления, Нацбанке, его ведомственных и госорганизациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%, в том числе национальных холдингах и нацкомпаниях, национальных институтах развития сроком на 10 лет. Отбывание определить в колонии средней безопасности, внести представление президенту о лишении Сатыбалдыулы звания генерал-майора, а также орденов "Курмет" и "Парасат". Джангельды Есебаев
Подсудимым Мухаметжанулы, Бекетову прокурор попросил шесть лет лишения свободы условно.
Подсудимым Конырбаеву и Муравьеву – два года шесть месяцев лишения свободы условно.
По словам прокурора, к обстоятельствам, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимых Сатыбалдыулы, Мухаметжанулы, Бекетова, Конырбаева и Муравьева, необходимо отнести чистосердечное признание, полное возмещение причиненного ущерба, отсутствие судимости, а также наличие малолетних детей у всех подсудимых.
Отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств не установлено.
Сам Кайрат Сатыбалдыулы заявил, что ему понятна сущность процессуального соглашения.
Уважаемый суд, сущность процессуального соглашения мне полностью понятна, я признаю вину, раскаиваюсь и со всеми пунктами процессуального соглашения согласен. С видом и размером наказания, которые предлагает прокурор, согласен. Кайрат Сатыбалдыулы
Такое же мнение высказали и другие подсудимые.
Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по процессуальному соглашению.
Решение может быть оглашено завтра, 23 сентября. Точное время еще не известно.