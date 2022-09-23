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Курсы валют на 23 сентября в обменниках Казахстана

обменники, курс Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 23 cентября 2022 года (на 9:20), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет тенге 481,29, к евро – 474,31 тенге, к рублю – 8,03 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 481 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 473 тенге, продажи – 480 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,5 тенге, продажи – 7,7 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 481 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 468,5 тенге, продажи – 478 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,7 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 479 тенге, продажи – 481,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 473 тенге, продажи – 483 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,4 тенге, продажи – 7,6 тенге.

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