В Астане построят ветровую электростанцию за счет частных средств
Фото: Александр Куприенко
Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил, что за счет иностранных средств в Астане планируют построить ветровую электростанцию, передает официальный сайт городского акимата.
По словам градоначальника, сумма привлекаемых иностранных частных инвестиций – почти 50 млрд тенге. На данный момент ведется разработка ТЭО.
В столице за счет иностранных частных средств планируем построить ветровую электростанцию (ВЭС). Данный вопрос прорабатываем совместно с представителями итальянской нефтегазовой компании ENI (ТОО "Arm Wind") и Министерством энергетики РК.Алтай Кульгинов
Фото: Александр Куприенко
На первом этапе, как уточнил аким, мощность ветровой электростанции составит 50 МВт с дальнейшей возможностью увеличения до более 100 МВт. Данный проект в сфере возобновляемых источников энергии позволит создать дополнительный существенный объем электроэнергии, тем самым обеспечит электроэнергией будущие районы застроек.
Фото: Александр Куприенко
Глава государства обозначил особую важность расширения сектора возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и развития электроэнергетической отрасли страны, так как сегодня энергетика играет ключевую роль в экономике страны. Президент отметил, что к 2030 году доля "зеленых" технологий в стране должна увеличиться до 15%.Алтай Кульгинов
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