В Астане построят ветровую электростанцию за счет частных средств

Фото: Александр Куприенко

Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил, что за счет иностранных средств в Астане планируют построить ветровую электростанцию, передает официальный сайт городского акимата.

По словам градоначальника, сумма привлекаемых иностранных частных инвестиций – почти 50 млрд тенге. На данный момент ведется разработка ТЭО. В столице за счет иностранных частных средств планируем построить ветровую электростанцию (ВЭС). Данный вопрос прорабатываем совместно с представителями итальянской нефтегазовой компании ENI (ТОО "Arm Wind") и Министерством энергетики РК. Алтай Кульгинов Фото: Александр Куприенко На первом этапе, как уточнил аким, мощность ветровой электростанции составит 50 МВт с дальнейшей возможностью увеличения до более 100 МВт. Данный проект в сфере возобновляемых источников энергии позволит создать дополнительный существенный объем электроэнергии, тем самым обеспечит электроэнергией будущие районы застроек. Фото: Александр Куприенко Глава государства обозначил особую важность расширения сектора возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и развития электроэнергетической отрасли страны, так как сегодня энергетика играет ключевую роль в экономике страны. Президент отметил, что к 2030 году доля "зеленых" технологий в стране должна увеличиться до 15%. Алтай Кульгинов Читайте также ОАЭ инвестирует в строительство международной школы в Астане Токаев принял нового акима Туркестанской области В МИД разъяснили порядок въезда и пребывания россиян в Казахстане

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