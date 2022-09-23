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Евгений Федоров завоевал "золото" мирового первенства по велоспорту

Велоспорт ЧМ Золото Фото: Instagram/kcfkz
Казахстанец Евгений Федоров стал чемпионом мира по велоспорту на шоссе в Вуллонгонге (Австралия). Ему не было равных среди гонщиков до 23 лет, сообщает Sports.kz

Евгений Федоров пересек финишную черту первым в групповой гонке на 169,8 км.

Серебряную медаль надел Матиас Вачек (Чехия), а Сорен Вереншельд из Норвегии замкнул тройку лучших.

Успеху молодого казахстанского гонщика изначально сопутствовали повара национальной сборной Казахстана.

Чемпионат мира-2022 по велоспорту завершится 25 сентября групповой гонкой у мужчин-элиты.

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