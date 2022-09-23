Евгений Федоров завоевал "золото" мирового первенства по велоспорту

Фото: Instagram/kcfkz

Казахстанец Евгений Федоров стал чемпионом мира по велоспорту на шоссе в Вуллонгонге (Австралия). Ему не было равных среди гонщиков до 23 лет, сообщает Sports.kz

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