Евгений Федоров завоевал "золото" мирового первенства по велоспорту
Фото: Instagram/kcfkz
Казахстанец Евгений Федоров стал чемпионом мира по велоспорту на шоссе в Вуллонгонге (Австралия). Ему не было равных среди гонщиков до 23 лет, сообщает Sports.kz
Евгений Федоров пересек финишную черту первым в групповой гонке на 169,8 км.
Серебряную медаль надел Матиас Вачек (Чехия), а Сорен Вереншельд из Норвегии замкнул тройку лучших.
Успеху молодого казахстанского гонщика изначально сопутствовали повара национальной сборной Казахстана.
Чемпионат мира-2022 по велоспорту завершится 25 сентября групповой гонкой у мужчин-элиты.
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