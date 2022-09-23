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Казахстан подал заявку на проведение ЧМ по хоккею в 2027 году

Казахстан подал заявку на проведение ЧМ Фото: pixabay
Кроме Казахстана заявки подали Германия и Норвегия. В Казахстане есть два крупных объекта – "Барыс Арена" и "Алматы Арена", сообщает Zakon.kz.

Международная федерация хоккея получила письма-заявки на проведение ЧМ по хоккею 2027 года от трех стран: Германии, Казахстана и Норвегии.

Казахстан никогда раньше не принимал чемпионат мира по хоккею с шайбой на высшем уровне, но в его заявке есть два крупных объекта: "Барыс Арена" на 11 400 мест в Астане и "Алматы Арена" на 12 500 мест в Алматы.

Кандидатам на проведение ЧМ нужно поработать над подробным планом в ближайшие месяцы. После подготовки плана его представят Международной федерации хоккея.

Победитель будет объявлен на ежегодном конгрессе федерации в 2023 году в Финляндии.

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