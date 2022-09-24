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В Беларуси запретили вывозить зерно из страны на 6 месяцев

пшеница Фото: pixabay
С 24 сентября на полгода вводится запрет на вывоз зерновых из Беларуси. Об этом говорится в постановлении совета министров страны, сообщает Zakon.kz.

Текст постановления был опубликован на национальном правовом портале. 

Установить временный запрет на вывоз: за пределы Республики Беларусь в государства – члены ЕАЭС товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения (товары), – говорится в сообщении.

Также нельзя вывозить зерновые в страны, которые не являются государствами – членами ЕАЭС.

В перечень товаров, запрещенных к временному вывозу, входит пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, просо, гречиха, овес и прочие злаки.

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