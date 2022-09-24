В Беларуси запретили вывозить зерно из страны на 6 месяцев

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С 24 сентября на полгода вводится запрет на вывоз зерновых из Беларуси. Об этом говорится в постановлении совета министров страны, сообщает Zakon.kz.

Текст постановления был опубликован на национальном правовом портале. Установить временный запрет на вывоз: за пределы Республики Беларусь в государства – члены ЕАЭС товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения (товары), – говорится в сообщении. Также нельзя вывозить зерновые в страны, которые не являются государствами – членами ЕАЭС. В перечень товаров, запрещенных к временному вывозу, входит пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, просо, гречиха, овес и прочие злаки. Читайте также Российские и украинские товары становятся в Казахстане дефицитом

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