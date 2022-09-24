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Фильм "Аватар" перевели на казахский язык

аватар, Абаев Фото: pixabay
Фильм "Аватар" выйдет на экраны кинотеатров в казахском дубляже с 25 сентября. Об этом на своей странице в Facebook 24 сентября написал министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев, сообщает Zakon.kz.
Казахстанская творческая дубляжная команда поработала над переводом текста фильма на казахский язык, локализацией и звучанием.
Министр культуры и спорта Республики Казахстан Даурен Абаев

Министр добавил, что фильм "Аватар: водный путь" станет самым культовым фильмом следующего десятилетия. Его премьера состоится 16 декабря на казахском языке.

Кроме того, на казахский язык продублируют мировой фильм MARVEL "Черная пантера: Ваканда навсегда". Премьера фильма запланирована на 10 ноября.

Министр отметил, что в будущем будет больше кинокартин, которые переведут на казахский язык.

Ирина Лукичева
Абаев Даурен
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