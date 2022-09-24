У двух жителей Кызылординской области изъяли наркотики и оружие

Полицейские остановили на трассе водителя, который нарушил ПДД. При проверке у него обнаружили обрез и марихуану, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Кызылординской области остановили автомобиль Lada на трассе Шымкент – Самара.

Водитель автомобиля нарушил ПДД. При проверке полицейские обнаружили одноствольный обрез МР-155 с четырьмя патронами 12-го калибра и около 2 кг расфасованных в пакеты растительных веществ. После экспертизы стало известно, что растительное вещество является высушенной марихуаной.

27-летнего водителя и 30-летнего пассажира водворили в ИВС.

По факту проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК “Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере”.