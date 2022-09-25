Букингемский дворец опубликовал фото места захоронения Елизаветы II
На снимке изображен камень, установленный на полу часовни в окружении букетов цветов и венков.
– The Royal Family (@RoyalFamily) September 24, 2022
A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth.
The King George VI Memorial Chapel sits within the walls of St George’s Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27
На мемориальной плите также выгравированы имена и годы жизни ее родителей и супруга-консорта: "Георг VI 1895-1952", "Елизавета 1900-2002", "Елизавета II 1926-2022" и "Филипп 1921-2021".
Также на плите теперь присутствует звезда ордена Подвязки, которая является высшим рыцарским орденом Великобритании.
Елизавета II находилась на троне более 70 лет. Она умерла 8 сентября в Шотландии на 97-м году жизни. Новым королем стал принц Чарльз, который взял себе имя Карл III. Его жена Камилла получила статус королевы-консорта.