Букингемский дворец опубликовал фото места захоронения Елизаветы II

Букингемский дворец разместил фото новой надгробной плиты в часовне короля Великобритании Георга VI в Виндзоре, где 19 сентября была похоронена королева Елизавета II, сообщает Zakon.kz.

На снимке изображен камень, установленный на полу часовни в окружении букетов цветов и венков.

A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth.



The King George VI Memorial Chapel sits within the walls of St George’s Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27 September 24, 2022

На мемориальной плите также выгравированы имена и годы жизни ее родителей и супруга-консорта: "Георг VI 1895-1952", "Елизавета 1900-2002", "Елизавета II 1926-2022" и "Филипп 1921-2021".

Также на плите теперь присутствует звезда ордена Подвязки, которая является высшим рыцарским орденом Великобритании.

Елизавета II находилась на троне более 70 лет. Она умерла 8 сентября в Шотландии на 97-м году жизни. Новым королем стал принц Чарльз, который взял себе имя Карл III. Его жена Камилла получила статус королевы-консорта.