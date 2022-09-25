Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Букингемский дворец опубликовал фото места захоронения Елизаветы II

Букингемский дворец разместил фото Фото: The Royal Family
Букингемский дворец разместил фото новой надгробной плиты в часовне короля Великобритании Георга VI в Виндзоре, где 19 сентября была похоронена королева Елизавета II, сообщает Zakon.kz.

На снимке изображен камень, установленный на полу часовни в окружении букетов цветов и венков.

На мемориальной плите также выгравированы имена и годы жизни ее родителей и супруга-консорта: "Георг VI 1895-1952", "Елизавета 1900-2002", "Елизавета II 1926-2022" и "Филипп 1921-2021".

Также на плите теперь присутствует звезда ордена Подвязки, которая является высшим рыцарским орденом Великобритании.

Елизавета II находилась на троне более 70 лет. Она умерла 8 сентября в Шотландии на 97-м году жизни. Новым королем стал принц Чарльз, который взял себе имя Карл III. Его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

Константин Вноровский
Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
Москва Алматы перелет
Перелет из Москвы в Алматы за 7,8 млн тенге прокомментировали в КГА
штормовое предупреждение в трех областях Казахстана
Погода испортится в трех областях Казахстана
Солдат на учении ОДКБ в Казахстане
Алматинцы сняли на видео солдат и технику в вагонах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления