Двое погибли, семеро госпитализированы – ДТП в Павлодарской области

Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области

В страшном ДТП в Павлодарской области погибли два человека, еще семеро получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 24 сентября около 19:30. 21-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Passat, двигался по трассе Город – Стелла в Экибастузе, не обеспечив безопасность дорожного движения, не справившись с рулевым управлением, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с микроавтобусом Ford Transit. Командир роты патрульной полиции УП города Экибастуза Азамат Куркебаев По данному факту проводится проверка. На месте работают сотрудники полиции, – добавили в пресс-службе ДП Павлодарской области. Читайте также Для устранения пожара в природном парке "Бурабай" привлечен вертолет В Кокшетау ликвидировали нарколабораторию Мотоциклист погиб в ДТП в Алматы

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