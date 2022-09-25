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Двое погибли, семеро госпитализированы – ДТП в Павлодарской области

ДТП, двое погибших, семеро ранено Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области
В страшном ДТП в Павлодарской области погибли два человека, еще семеро получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 24 сентября около 19:30.

21-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Passat, двигался по трассе Город – Стелла в Экибастузе, не обеспечив безопасность дорожного движения, не справившись с рулевым управлением, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с микроавтобусом Ford Transit. Командир роты патрульной полиции УП города Экибастуза Азамат Куркебаев

По данному факту проводится проверка. На месте работают сотрудники полиции, – добавили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

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Павлодарская область Экибастуз
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