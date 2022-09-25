Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск

Сообщник Сатыбалдыулы объявлен в розыск Фото: Агентство РК по противодействию коррупции
Агентство РК по противодействию коррупции продолжает досудебное расследование в отношении Сатыбалдыұлы Қ. и других лиц по фактам уклонения от уплаты налогов, а также легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем, сообщает Zakon.kz.

В ходе следствия установлено особо доверенное лицо Сатыбалдыулы – гражданин Казахстана Эфенди Кемаль, 1983 года рождения, являющийся учредителем и директором ряда коммерческих предприятий.

Антикор сообщает, что роль Эфенди заключалась в решении вопросов в околотаможенной сфере, легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путем. Для этого Сатыбалдыулы выдал ему доверенность на снятие денег со счета. К примеру, только по одному эпизоду Эфенди за 3 дня июля и августа 2018 года обналичил с личного счета Сатыбалдыулы 37 млрд тенге и 62 млн долларов США.

С февраля 2022 года Эфенди скрывается за пределами Казахстана и уклоняется от явки в орган уголовного преследования. Он подозревается в легализации денег и иного имущества. Его противоправные деяния квалифицированы по статье 218 ч. 3 п. 3 УК РК, он объявлен в розыск.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте также

Служебная собака помогла найти пропавшего ребенка в Павлодаре

Мошенники сняли со счета алматинки более 5 тыс. долларов

Юрист объяснил действия алматинки, которая нанесла ножевые ранения бывшему мужу

Константин Вноровский
Антикор Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Солдат на учении ОДКБ в Казахстане
Алматинцы сняли на видео солдат и технику в вагонах
Нокаутировал на 13 секунде
Дацик нокаутировал Емельяненко на 13 секунде боя
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
Встреча Димаша с фанатами
Как прошла фан-встреча с Димашем Кудайбергеном
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления