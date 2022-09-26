Глава Минтруда назвала условия перехода на 4-дневную рабочую неделю

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова на брифинге в СЦК рассказала, какие условия должны быть соблюдены при переводе работников на четырехневную рабочую неделю, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Тамара Дуйсенова сообщила, что сегодня в Казахстане уже можно применять практику перевода на четырехдневную рабочую неделю.

Сегодня это уже практика. Во время пандемии работодатели, в зависимости от специфики работы, кто-то работал четыре дня, кто-то - пять, кто-то – шесть. Но чтобы мы с вами не потеряли норматив часа, по которому у нас рассчитывается заработная плата, мы указали, что специальный гибкий режим работы не возбраняется. Можно, но нужно обеспечивать норматив заработной платы, то есть не ниже минимальной заработной платы. Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова

Также, по ее словам, нужно соблюдать норматив часа, чтобы зарплата сотрудников не уменьшилась.

Это тоже один из гибких методов, который позволит людям более удобнее работать. Сейчас платформенная занятость – это яркий пример по этому вопросу. Тамара Дейсенова

Министерство труда и социальной защиты населения подготовило поправки в некоторые законодательные акты республики по вопросам социальной защиты. Устанавливать 4-дневную рабочую неделю можно будет с 2023 года.