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В WhatsApp можно будет добавить описание к документам

Добавить описание к документам Фото: pixabay
В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, которая поможет пользователям при отправке документов, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет портал WABetaInfo.

В новом обновлении бета-версии мессенджера для Android 2.22.21.2 появится возможность добавлять к документам описание перед отправкой. Отмечается, что соответствующая функция также находится в стадии разработки для бета-версии WhatsApp для пользователей iOS.

Функция облегчит поиск документов – достаточно будет ввести заголовок нужного файла.

Отмечается, что пользователям IOS можно будет просмотреть документ перед отправкой, а для Android функция пока недоступна.

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