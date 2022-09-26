В WhatsApp можно будет добавить описание к документам
Фото: pixabay
В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, которая поможет пользователям при отправке документов, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет портал WABetaInfo.
В новом обновлении бета-версии мессенджера для Android 2.22.21.2 появится возможность добавлять к документам описание перед отправкой. Отмечается, что соответствующая функция также находится в стадии разработки для бета-версии WhatsApp для пользователей iOS.
Функция облегчит поиск документов – достаточно будет ввести заголовок нужного файла.
Отмечается, что пользователям IOS можно будет просмотреть документ перед отправкой, а для Android функция пока недоступна.
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