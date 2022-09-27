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Как отразится приток российских рублей на инфляции

Казахстан российские рубли инфляция влияние министр мнение Фото: primeminister.kz
Какое влияние окажет большое поступление на валютный рынок российских рублей на инфляцию внутри страны, прокомментировал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах правительства глава МНЭ отметил, что определенная взаимосвязь у рубля с тенге существует.

Конечно, есть определенная взаимосвязь с тенге. Дело в том, что мы также импортируем товары из России. Мы же очень тесно работаем и с Россией, и с другими приграничными странами. Поэтому это такой взаимопоток, который и давит на тенге, и укрепляет его. Алибек Куантыров

Касательно притока рублей и влияния этой ситуации на инфляцию он полагает, что в этом направлении соответствующие ведомства принимают меры.

Что касается притока рублей, здесь, наверное, определенная какая-то работа по притоку долларов должна быть, чтобы наш тенге стабилизировался. Потому что от курса тенге также в определенной степени зависит ход инфляции. Соответствующие работы, я уверен, Нацбанком проводятся. Алибек Куантыров

Министр добавил, что люди приезжают в основном в связи с мобилизацией. По его словам, это временное явление, большинство из них в скором времени уедут из Казахстана дальше в третьи страны.

Конечно, определенное давление есть на нашу инфраструктуру, все это в срочном порядке мы будем решать. Приезжающим россиянам помогает наш народ, наши границы открыты, мы выполняем международные обязательства, у нас принцип открытости. Но мы работаем в соответствии с утвержденными законами. Приезжающие люди имеют право пребывать здесь до 90 дней. Конечно, всегда существуют различные риски, но работаем для того, чтобы эти риски устранять. Алибек Куантыров

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