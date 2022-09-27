Как отразится приток российских рублей на инфляции

Какое влияние окажет большое поступление на валютный рынок российских рублей на инфляцию внутри страны, прокомментировал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах правительства глава МНЭ отметил, что определенная взаимосвязь у рубля с тенге существует.

Конечно, есть определенная взаимосвязь с тенге. Дело в том, что мы также импортируем товары из России. Мы же очень тесно работаем и с Россией, и с другими приграничными странами. Поэтому это такой взаимопоток, который и давит на тенге, и укрепляет его. Алибек Куантыров

Касательно притока рублей и влияния этой ситуации на инфляцию он полагает, что в этом направлении соответствующие ведомства принимают меры.

Что касается притока рублей, здесь, наверное, определенная какая-то работа по притоку долларов должна быть, чтобы наш тенге стабилизировался. Потому что от курса тенге также в определенной степени зависит ход инфляции. Соответствующие работы, я уверен, Нацбанком проводятся. Алибек Куантыров

Министр добавил, что люди приезжают в основном в связи с мобилизацией. По его словам, это временное явление, большинство из них в скором времени уедут из Казахстана дальше в третьи страны.