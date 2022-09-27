Уникальное событие "Параграф GLOBAL" превзошло все ожидания

Форум “Параграф GLOBAL”прошел в два этапа. Первый – профессиональная конференция “Бухгалтер RESTART” был предназначен для бухгалтеров, финансистов, аудиторов и представителей бизнеса, играющих большую роль в развитии экономики страны. Второй – широкомасштабная, общенациональная, социально значимая акция "Народный юрист" была одновременно проведена по всему Казахстану и направлена на повышение правовой грамотности населения и оказание бесплатных юридических консультаций гражданам.

– В этом году мы решили провести акцию не просто в рамках того, чтобы собрать лучших известных юристов, консультантов, адвокатов и первых руководителей госорганов, а в широком формате, поэтому он называется “Параграф GLOBAL”, – подчеркнул Андрей Иванов. – Сначала была проведена профессиональная конференция “Бухгалтер RESTART”.

Обычно подобного рода мероприятия нацелены на развитие профессиональных качеств и навыков специалистов. Но, учитывая, что бухгалтер это не только специалист, который работает с финансами, ведет налоговую, бухгалтерскую отчетность, а в первую очередь человек, мы решили перезагрузить эту профессию и на конференции больше внимания уделили именно личностному росту бухгалтера, его психологическому, скажем так, здоровью. Как известно, многие из них во время бухгалтерских отчетов работают в условиях стресса, и наши спикеры рассказывали, как правильно вести себя при таких ситуациях, как создавать команду, как работать с коллегами. То есть было затронуто большое количество разных тем. Коммерческий директор ИС “Параграф” Андрей Иванов

Не будет преувеличением сказать, что профессиональная конференция “Бухгалтер RESTART” стала самым крупным событием для казахстанских бухгалтеров в этом году. По мнению ее участников, на этой площадке были обсуждены самые актуальные темы от корифеев казахстанской бухгалтерии, начиная с профессионального выгорания и кончая внесением изменений в Налоговый кодекс, бизнесом без штрафов и потерь.

В целом “Параграф GLOBAL” – уникальное событие, направленное на повышение правовой грамотности населения и одновременно на развитие профессионального бизнес-сообщества страны.

О республиканской акции "Народный юрист" рассказал директор Сетевого издания Zakon.kz – одного из организаторов мероприятия – Михаил Коломин.

Фото: Zakon.kz

– "Народный юрист" – уникальная беспрецедентная общенациональная акция, к проведению которой были подключены лучшие, высокопрофессиональные известные юристы, адвокаты, сотрудники Антикоррупционной службы, прокуроры, следователи, полицейские и другие представители правоохранительных и силовых структур, а также руководители государственных органов, НПО, банковской сферы. Они давали бесплатные юридические консультации гражданам, которые пришли сюда со своими наболевшими вопросами, связанными с правовыми спорами.

Всенародная акция стартовала по всему Казахстану в один день и в одно и то же время – 16 сентября 2022 года в 16:00. В таком формате она проводится уже третий раз, начиная с 2018 года. Во время пандемии коронавируса организаторам пришлось прервать ее на пару лет, но со стабилизацией эпидемиологической ситуации опять возобновили.

К примеру, в Алматы было заявлено более 170 юристов и экспертов, желающих абсолютно безвозмездно оказывать правовую помощь и консультацию населению страны, а фактически пришло свыше двухсот, в том числе первые руководители государственных органов, они сами непосредственно вели прием граждан. Для того, чтобы как можно больше людей узнали об этой акции и воспользовались ею, мы кинули клич среди экспертов-консультантов, чтобы они тоже со своей стороны известили об этом население и в итоге по стране пошел настоящий флэш-моб, когда каждый участник приглашал людей на акцию через свои аккаунты в соцсетях, говоря: “Приходи ко мне на “Народный юрист”, я помогу бесплатно тебе решить твои правовые вопросы”. Директор Сетевого издания Zakon.kz Михаил Коломин

– Подготовка такого масштабного республиканского мероприятия – огромный, титанический труд. Скоординировать все города страны, где проходил “Народный юрист”, и соорганизаторов было очень непросто, но нам совместно с соорганизаторами в лице Агентства по противодействию коррупции, ведущими юристами и адвокатами страны это удалось. Мы обратились к правительству за поддержкой, ведь эта акция нацелена в первую очередь на повышение правовой грамотности населения, на благополучие наших граждан, а значит, на развитие правового государства, – подчеркнул Михаил Коломин. – Необходимую юридическую консультацию в тот день получили десятки тысяч казахстанцев. Только в Алматы, по предварительным подсчетам, было порядка пяти тысяч посетителей, среди них – малоимущие, пенсионеры, студенты, одинокие матери, инвалиды. Их встречали и отвечали на вопросы сотни юристов и государственных служащих, специализирующихся буквально по всем отраслям права – уголовному, гражданскому, земельному, жилищному, трудовому, банковскому, налоговому и многим другим.

Люди спрашивали, как решить ситуации с задолженностями, неплательщиками алиментов, наследством, благоустройством, бизнесом, земельным законодательством, социальными выплатами... Некоторые вопросы решались тут же на месте, поэтому данная акция с каждым годом приобретает все большую популярность среди населения, люди воочию убеждаются, что она действительно дает реальные результаты.

– Был кейс, когда одна алматинка после консультаций с юристами сказала, что она три года не могла решить свой вопрос, а здесь ей сразу помогли, – вспоминает Михаил Коломин. – Аналогичных примеров было немало, люди от души благодарили организаторов акции. Были и слезы радости, и благословение. Так, своими впечатлениями делились наши соорганизаторы из южного региона и сказали, что пришедшие за помощью аксакалы давали “бата” (благословение. – Прим. ред.) всем, тем кто в этот день помогал людям. Это дорогого стоит. Юристы очень хотели внести свой вклад в правовое развитие страны. Они так и говорили: “Можно, я буду консультировать, можно, я буду помогать”, исходя из своей гражданской и профессиональной позиции.

Большой вклад в проведение акции внесли волонтеры – в основном студенты юридических вузов и факультетов, в том числе Каспийского университета. Они уже у входа встречали пришедших сюда граждан и спрашивали, по какому вопросу они хотели бы проконсультироваться и сразу сопровождали к нужным специалистам. Лиц с ограниченными возможностями и людей пожилого возраста подводили непосредственно к столику, за которым сидели консультанты и руководители госорганов. Михаил Коломин выразил искреннюю благодарность волонтерам.

"Народный юрист" успешно прошел во всех крупных городах страны – Алматы, Астане, Конаеве, Актобе, Таразе, Туркестане, Актау, Костанае, Петропавловске, Павлодаре, Караганде, Балхаше, Семее, Уральске, Атырау, Усть-Каменогорске, Кызылорде, Шымкенте, Кокшетау, Талдыкоргане, а также в более чем ста населенных пунктах в регионах. Организаторами мероприятия выступили Агентство РК по противодействию коррупции, Информационная система "Параграф”, Сетевое издание Zakon.kz, органы государственной власти, известные юристы и адвокаты. Директор Сетевого издания Zakon.kz Михаил Коломин

По информации спикера, начиная с 2016 года, в акции приняло участие более семи тысяч специалистов, юридическую помощь получило свыше 100 тысяч казахстанцев.

Михаил Коломин призвал другие казахстанские компании последовать их примеру и безвозмездно помогать гражданам страны.

“Народный юрист” – наш социальный вклад в развитие общества, развитие государства, это ответственность бизнеса, и мы призываем все компании по возможности тоже оказывать положительное влияние на развитие нашего правового демократического государства. Благополучие нашей страны, благополучие нашего общего дома, где мы живем, воспитываем детей, где живут наши родители, друзья, коллеги – в наших руках. Давайте будем помогать нашим гражданам, ведь мы – одна семья.

Фото: Zakon.kz

По информации, место проведения форума “Параграф GLOBAL” – Ледовый дворец ALMATY ARENA было выбрано не случайно.

Еще в начале года, когда мы стали обсуждать празднование 25-летия Информационной системы “Параграф”, стало понятно, что без каких-то значимых, социально полезных мероприятий нам точно не обойтись, надо что-то разрабатывать. И у нас на первый план вышли такие приоритетные направления, как акция “Народный юрист” и профессиональная конференция “Бухгалтер RESTART”. Мы решили итоговое мероприятие по ним проводить не отдельно, а объединить в один форум “Параграф GLOBAL”. Поэтому выбор на ALMATY ARENA пал не случайно. Это большая площадка, на территории которой комфортно и организаторам, и участникам. Креативный директор ИС “Параграф” Алексей Нехорошев

Как рассказал спикер, в процессе обсуждения с городским сообществом возник вопрос, не забирают ли организаторы форума места в Ледовом дворце, где дети занимаются спортом и проводятся другие культурные мероприятия.

– Нет, мы эти места не забирали, – отметил Алексей Нехорошев. – Мы предварительно посмотрели все графики тренировок и прочих мероприятий, поговорили с представителями ALMATY ARENA и выбрали удобную для всех дату – 16 сентября. Юристы и эксперты “Народного юриста” были расположены по периметру, разбиты по секторам и посетители могли сразу видеть, где и по каким отраслям права ведется та или иная консультация. Таких направлений было порядка 25. Также была предусмотрена система навигации, по которой посетитель мог легко ориентироваться, в какой из зон он может получить консультацию.

За 25 лет в ИС “Параграф” такого масштаба мероприятия были проведены впервые. Поэтому мы с самого начала были нацелены на то, что будем делать все масштабно, красиво, ярко, бухгалтерскую конференцию сделаем как шоу-программу, и мы успешно справились с этой задачей, все прошло зрелищно, интересно, насыщенно. Все наши офисы во всех городах Казахстана работали слаженно, большой дружной командой, все они постоянно коммуницировали между собой. Только в Алматы работало порядка ста специалистов. На высоком уровне была система оповещения населения, ЦОНы, городские навигационные табло, дисплеи, республиканские радио и интернет СМИ оперативно дали информацию об этом важном событии. Креативный директор ИС “Параграф” Алексей Нехорошев

По мнению спикеров, участники и гости мероприятий были очень довольны, делились своими впечатлениями, что организационная и развлекательная часть превзошла их ожидания, что они получили большое удовольствие от увиденного и услышанного. Были разыграны призы – планшеты, ноутбуки, вертикальные беспроводные пылесосы, а также доступ к ИС “Параграф” – одному из главных продуктов компании, который пользуются особым спросом у подписчиков, клиентов, партнеров.

25 лет – большое событие не только для “Параграфа”, но и для всех граждан и юридической общественности страны, считает коммерческий директор Андрей Иванов.

– О необходимости развивать правовую грамотность среди населения говорят на всех уровнях, в том числе на правительственном, – отметил он. – И этому вопросу нужно уделять большое внимание. Граждане страны должны быть юридически грамотными, уметь защищать свои права, знать, к кому можно обратиться в случае возникновения правовых споров. И “Параграф” – как раз таки та система, которая делает все, чтобы помочь не только предпринимателям, но и обычным гражданам в защите своих прав, предоставляя им законы не только с последними правками, изменениями и дополнениями, но и разъяснениями. Например, человеку нужно составить договор. Для этого ему не надо идти к юристу и платить за консультацию, он может зайти в “Параграф” и найти там все необходимые формы договоров, разработанные и проверенные нашими юристами.

Сегодня в Казахстане практически все юристы пользуются ИС “Параграф”. Здесь аккумулирована вся нормативно-правовая база страны с очень удобной и быстрой поисковой системой. Появление “Параграфа” стало настоящим прорывом, юристы наконец-то освободились от рутинной работы по техническому отслеживанию изменений в законодательстве, все это они могут без труда найти в данной информационной системе.

“Параграф” – продукт интеллектуального труда разработчиков. Это не просто механический свод нормативно-правовых актов в электронном виде. Это большой кропотливый труд по созданию такой правовой системы, которая является максимально удобной в пользовании. Здесь к каждой норме закона подтянуты ссылки на другие нормы, имеющие отношение к интересующей человека статье – судебные решения, подзаконные акты, комментарии и так далее. По мнению юристов, такая привязка требует серьезного анализа, обзора большого нормативно-правового массива. Стоит отметить, что огромный контент “Параграф” предоставляет бесплатно – кодексы, законы, комментарии и прочее.

За 25 лет “Параграф” вырос из просто информационной базы законодательства в мощный ресурс правовой поддержки и удобный инструмент в работе юристов и на сегодняшний день является самой популярной и успешной платформой для всех, кто пользуется законодательством и различными юридическими услугами.

Как признаются сами юристы, плюсы “Параграфа” они оценили особенно в период пандемии, когда в связи с карантином практически все сферы перешли на работу в онлайн-режиме. Тогда его онлайн-версия сильно их выручила. Одно из его бесспорных преимуществ заключается в том, что им можно пользоваться в любом уголке земного шара.

“Параграф” – это не только база законодательства. Это в то же время и источник публикаций юристов-практиков по разным вопросам права, в которых даже не юристы могут найти ответы на интересующие вопросы в различных жизненных ситуациях. Благодаря “Параграфу” люди видят, что в стране на самом деле функционирует и развивается юридическое сообщество, работают правовые институты, действует право, и их права и свободы могут быть защищены. В этом смысле роль и значение правовой площадки “Параграф” трудно переоценить, она востребована пользователями всех уровней.