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Глава холдинга "Байтерек" провел встречу с председателем Центробанка ОАЭ

Глава холдинга "Байтерек" провел встречу с председателем Центробанка ОАЭ Фото: АО "НУХ "Байтерек"
Председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Канат Шарлапаев провел встречу с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов, которая прибыла в Казахстан во главе с председателем Центрального банка ОАЭ его превосходительством Халедом Мохамедом Баламой.

Главной темой встречи стали перспективы сотрудничества двух стран в финансовой сфере, в том числе в реализации совместных инвестиционных проектов.

Глава холдинга

Фото: АО "НУХ "Байтерек"

В состав делегации ОАЭ, помимо представителей Центробанка Эмиратов, вошли представители государственной холдинговой компании Mubadala Investment Company и суверенного фонда Abu Dhabi Developmental Company.

Глава холдинга

Фото: АО "НУХ "Байтерек"

Отметим, что Холдинг "Байтерек" и его дочерние компании имеют большой опыт совместной работы с государственными и частными компаниями из Эмиратов.

Например, АО "Казына Капитал Менеджмент" сотрудничает с Mubadala Investment Company через совместные фонды Falah Growth Fund, Kazakhstan Infrastructure Fund C.V. и Abu Dhabi Development Holding Company. Также в АО "Банк Развития Казахстана" и АО "ЭСК "KazakhExport" на рассмотрении находятся несколько проектов с участием капитала из ОАЭ.

Глава холдинга

Фото: АО "НУХ "Байтерек"

По итогам встречи стороны выразили уверенность в том, что сотрудничество финансовых институтов Казахстана и ОАЭ имеет значительные перспективы для создания ценности для экономик двух государств.

Глава холдинга

Фото: АО "НУХ "Байтерек"

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