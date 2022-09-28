В Алматинской области 111 школьников учатся в спальнях

Школьникам в Алматинской области приходится заниматься в частном доме и бегать в туалет на улицу. Все дело в том, что в их учебном заведении три месяца назад затеяли капитальный ремонт и до сих пор его не закончили, сообщает Zakon.kz.

Это единственная школа в селе Коксай Алматинской области. 111 детей учатся в частном доме в две смены. То, что было спальнями, стало классами. Туалет – на улице. Учительская – маленькая комнатушка, где 34 педагога по очереди заполняют свои журналы.

Я радуюсь, что вообще нашла этот дом, потому что нам не разрешили обучать детей онлайн. Да и интернета у нас нет. Мы выносили эту проблему на уровень управления образования. Сюда даже заместитель акима приезжал. А вообще, мы встречались с родителями. Они говорили: пусть лучше дети в такую школу ходят, чем сидят дома без дела. директор средней школы с. Коксай Алма Байтурекова

Родителей же приводит в негодование, что дети вынуждены учиться в частном доме, да еще и в таких условиях. Айдос Дуйсенбай провожает сюда своих дочерей от безысходности: школьникам больше негде заниматься.

Вот здесь ходят бродячие собаки. Мы переживаем. Это же обычный дом, а не школа. Я, например, был против, чтобы здесь учились мои дети. А что делать? Айдос Дуйсенбай

Оказалось, местные чиновники затеяли в здании сельской школы капитальный ремонт. Дело было еще три месяца назад. Родители возмущены нерасторопностью исполнителей.

В этом учебном корпусе за три месяца рабочие успели лишь оштукатурить стены, провести сантехнику и подключить электричество. Но это только половина работы. Еще нужно стянуть полы и уложить кафель.

Впрочем, масса претензий не только у родителей, но и у самих строителей. Говорят: они участвовали в реконструкции здания школы, но частник якобы не выплатил обещанных денег.

Нас трое. Мы занимались сваркой. Нам дали только аванс – 100 тысяч. И все на этом. В общем – 1,5 миллиона: каждому должны были заплатить по 500 тысяч. Говорят, денег нет. Орынбасар Касымбаев

Строителям задолжали около 2 млн тенге. Правда, компания недовольна их работой. Еще одной причиной задержки заработной платы стало разделение области.

Идет разделение Жетысуской, Алматинской областей. Соответственно, казначейство было закрыто. Вы прекрасно все об этом знаете. Из-за этого объекты капитального ремонта по Алматинской области – основным потоком была задержка. Но на сегодняшний день мы рассчитываем, что полностью где-то 100 тысяч, где-то 50. Я для этого приехала, чтобы с каждым рабочим отработать. начальник производственно-технического отдела Айгерим Кабышева

Сельские руководители уверяют, частники обязаны завершить ремонт до конца месяца. Иначе придется обращаться в суд.

На сегодня выделили 250 миллионов тенге. Пока бюджет приостановили. Как касса откроется, мы всё выплатим компании, а дальше она рассчитается с рабочими. Если у жителей есть какие-то претензии, жалобы, пусть они напишут письмо. Если в октябре работы не завершатся, то нам придется обращаться в суд. А вообще, надо признать: три месяца для капитального ремонта – это короткий срок, и уложиться сложно. руководитель отдела образования Райымбекского района Саят Умбеталиев

Сельчане к обещаниям местных чиновников относятся скептически. Все потому, что ремонт в других школах тоже завершили только наполовину.