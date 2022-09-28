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В Казахстане вырос спрос на аренду квартир

Казахстан Фото: pexels
В Казахстане наблюдается ажиотаж на рынке арендного жилья. Аналитики сервиса онлайн-объявлений OLX.kz оценили рынок спроса и предложения арендного жилья в регионах страны 28 сентября, сообщает Zakon.kz.

Количество поисковых запросов по ключевому слову "квартира" резко увеличилось во всех северных регионах страны, а также в Астане и Алматы.

Количество объявлений об аренде возросло лишь в нескольких городах и не так значительно: Уральск и Костанай – на 40%, Петропавловск и Актобе – на 30% соответственно. Астана, Алматы, Усть-Каменогорск и Павлодар – практически без изменений.

Стоимость квадратного метра арендного жилья, по данным сервиса, выросла после 21 сентября в Павлодаре – на 43%, Астане – на 24% и в Уральске – на 18%.

Продажа квартир

После 21 сентября стоимость на первичное жилье выросла лишь в некоторых регионах, а в других, напротив, даже снизилась. Стоимость вторичного жилья незначительно выросла лишь в Астане и Петропавловске.

Средняя цена за квадратный метр на первичном рынке после 21 сентября составила 330 тыс. тенге в Алматы, 370 тыс. тенге – в Астане.

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