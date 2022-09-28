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По поддельным дипломам работали 9 учителей в школах Мангистау

школа учителя поддельные дипломы Фото: Zakon.kz
В школах Мангистауской области работали 9 учителей по поддельным дипломам. Об этом Zakon.kz рассказали в прокуратуре области.

К примеру, учитель труда Аккудыкской средней школы Каракиянского района работал по поддельному диплому. Его привлекли к уголовной ответственности по части 3 статьи 385 Уголовного кодекса РК ("Использование заведомо подложного документа").

Судом Каракиянского района теперь уже бывшему учителю назначено наказание в виде штрафа в размере 25 месячных расчетных показателей.

Аналогичные факты выявлены в двух школах Актау. С поддельными документами преподавали учителя казахского языка и казахской литературы. Также в трех школах Жанаозена (учитель русского языка, учитель начальных классов).

Кроме того, по липовым дипломам работали учителя начальных классов в двух школах Мунайлинского района и в одной школе Бейнеуского района.

По ним начаты досудебные расследования.

Анастасия Московчук
Мангистауская область
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