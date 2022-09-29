Алматинский СИЗО: январские события испытали учреждение на прочность

В СИЗО № 72 содержится до 1350 человек, из них почти 200 женщин, 10 несовершеннолетних, 30 иностранцев. Во время январских событий руководство отстояло здание от экстремистов - об этом и другом рассказал начальник учреждения подполковник юстиции Азамат Аманжолов, сообщает Zakon.kz.

Январские события: агрессоры требовали выпустить преступников

В новогоднюю ночь - 31 декабря 2021 года подполковник юстиции Азамат Аманжолов, исполнявший в тот момент обязанности начальника учреждения № 72 (бывшее ЛА-155/18), именуемого в народе СИЗО, заступил на суточное дежурство. Ночь прошла спокойно. Он не думал тогда, что ему и всему личному составу придется остаться здесь на целых полмесяца.

На другой день - 1 января ближе к обеду поступил приказ из МВД РК о переходе на усиленное несение службы. Это было связано с тем, что в Западном Казахстане начались митинги населения, требующего снижения цен на топливо, а именно на газ. Последующие два дня мирные события стали разворачиваться в худшую сторону, волнениями уже были охвачены другие области и Алматы.

Фото: Zakon.kz

- 4 января в нашем городе начались массовые беспорядки и поджоги, - вспоминает Азамат Жолдасбаевич. - Мы остались в СИЗО, никто из офицеров домой не поехал. Ни интернет, ни мобильная связь у нас не работали, был только городской телефон.

Вечером того же дня к учреждению подъехали неизвестные люди на автомобилях без номерных знаков. Несколько молодых агрессивно настроенных людей подошли к фронт-офису и начали требовать встречи с руководством. Вышел Азамат Аманжолов.

Фото: Zakon.kz

Они потребовали выпустить ряд конкретных лиц, осужденных еще до январских событий. Я категорически отказался и сказал, что для этого нужны постановления суда. Они сказали: "Власти в городе уже нет, она перешла в наши руки, полицию мы разбили, акимат захватили и теперь от имени народа требуем выпустить осужденных". Начальник учреждения № 72 подполковник юстиции Азамат Аманжолов

Экстремисты дали начальнику час времени и предупредили, что если в течение часа не освободят этих людей, то будут штурмовать СИЗО.

О сложившейся ситуации Аманжолов сразу же доложил в Комитет уголовно-исполнительной системы РК. Вскоре в учреждение прибыло руководство структурного подразделения – Департамента УИС по г. Алматы и вступило в переговоры с ожидавшими их молодыми людьми. Разговаривали корректно, вежливо. Объяснили, что никто здесь не сидит незаконно и выпускать никого не будут, что это делается только по постановлению суда.

Молодые люди не реагировали на эти слова и продолжали настаивать на своих требованиях, пригрозив, что если администрация не выполнит их, то они позовут "своих людей", прибудут 500-700 человек и начнут брать СИЗО.

Фото: Zakon.kz

Мы предупредили, что в случае вооруженного нападения на учреждение и личный состав будем применять спецсредства и оружие. Они развернулись, ушли, но через пару часов опять вернулись. Мы твердо стояли на своем. Они поняли, что мы их все равно не запустим, и будем защищать учреждение. Переговорив между собой, отъехали в сторону. Так они 2-3 дня кружили возле СИЗО. Начальник учреждения № 72 подполковник юстиции Азамат Аманжолов

- 5 января к нам стали доставлять участников массовых беспорядков, их было много, около 700 человек, - говорит Азамат Жолдасбаевич. - Из них большая часть - почти 500 человек были освобождены под залог и поручительство, в отношении некоторых меры пресечения были изменены на домашний арест. Остальных арестовали. Степень виновности или невиновности определит суд, судебные процессы уже идут, следственная группа каждого арестованного проверяет основательно.

С задержанными участниками январских событий тесно работали общественники, гражданские активисты, адвокаты. Руководство СИЗО постоянно мониторило ход расследования, чтобы не было нарушений законности. В первых числах января сюда привезли около 70 человек с огнестрельными ранениями, которых предварительно прооперировали в городских больницах. Совместно с прокуратурой Алматы и органами здравоохранения, руководство СИЗО приняло комплекс мер по недопущению среди раненых смертности.

Фото: Zakon.kz

Всего следственно арестованных на тот момент было 300-400 человек. В зависимости от характера преступлений следственные судьи определяли им меры пресечения, невиновных выпускали. В те дни руководство СИЗО находилось на службе 15 дней, дома оставались жены с маленькими детьми.

Моя супруга с тремя несовершеннолетними тройняшками оказалась дома одна, они никуда не выходили, все это время сидели в квартире. Денег не было, банковская карта была заблокирована, продукты питания кончились, но я не мог к ним выехать. Хорошо, соседи помогали. Я уже 27 лет служу в уголовно-исполнительной системе и не думал, что так будет. Это большая трагедия для нашего народа и особенно, для алматинцев, у которых погибли близкие, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Начальник учреждения № 72 подполковник юстиции Азамат Аманжолов

Руководство СИЗО опасалось за своих сотрудников. Личный состав - сержанты и офицеры – был на тот момент в пределах 180 человек.

- Ребята молодые, 20-23 года и было страшно за них, - вспоминает Азамат Жолдасбаевич. – Во время январских событий в СИЗО находились десятки педофилов, более ста человек, привлеченных к уголовной ответственности за убийство и где-то четыреста осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, которых должны были этапировать. И если бы экстремисты напали и освободили их, то последствия были бы непредсказуемы.

Фото: Zakon.kz

На сегодняшний день из участников массовых беспорядков в следственном изоляторе осталось около 150 человек, им вменяются тяжкие преступления, в том числе применение, кража оружия, разбои, грабежи. Расследование проводит межведомственная следственно-оперативная группа.

Какое бы преступление ни совершил человек, он - гражданин Казахстана и имеет конституционные права

В социальных сетях много писали, что в отношении арестованных участников январских событий в Казахстане применялись пытки и жестокие, унижающие достоинство человека обращения. Комментируя подобного рода вопросы, Азамат Аманжолов отметил, что такие факты, возможно, и были, но не в их учреждении.

К следственно арестованным постоянно приезжали представители Генпрокуратуры, НПО, депутаты Мажилиса, гражданские активисты, адвокаты, родственники и они видели реальное положение вещей, видели, что никто не оказывает на них моральное или физическое давление. Об этом свидетельствовали и результаты мониторинга со стороны управления за соблюдением законности и прав осужденных прокуратуры г. Алматы, сотрудники которой во время январских событий все время были с нами и следили за каждым следственно арестованным. Начальник учреждения № 72 подполковник юстиции Азамат Аманжолов

Условия содержания и обращение со следственно арестованными взяты на контроль Администрацией президента, их лично посетила Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова. Жалоб от них не поступало, они были обеспечены всем необходимым. В общей сложности в СИЗО проведены десятки проверок со стороны общественности, правоохранительных и надзорных органов.

Фото: Zakon.kz

- У нас каждый день бывают проверяющие, каждый день мониторят, встречаются, и беседуют со следственно арестованными, - говорит Азамат Аманжолов. - Не раз приезжали различные телеканалы, журналисты известных новостных сайтов, мы всем даем интервью, разъясняем, показываем, сами следственно арестованные комментируют. Мы ничего не скрываем, нам нечего скрывать, мы действуем в пределах закона и должностных функций.

Начальник учреждения считает, что, какое бы преступление ни совершил человек, он - гражданин Казахстана, и они должны оказывать ему всю необходимую помощь в пределах своей компетенции.

Фото: Zakon.kz

Другое дело, если следственно арестованный начинает, к примеру, нарушать режим содержания, нападает на сотрудников учреждения, отказывается выполнять законные требования администрации, нецензурно выражается и допускает другие нарушения. В таком случае администрация учреждения вправе наказывать нарушителей в дисциплинарном порядке, налагать штраф, взыскание, делать замечание.

- Если человек не реагирует, его переводят в специальный дисциплинарный изолятор, но пытать или применять физическое и моральное давление – такое недопустимо, - подчеркнул начальник. - Президент Касым-Жомарт Токаев сказал, что любой случай по пыткам должен быть расследован, а виновные привлечены к ответственности по всей строгости закона.

Что касается нападения на сотрудников СИЗО, то, по словам руководителя, за последние два года таких случаев не было. Были отдельные конфликтные ситуации, но совместно с прокуратурой Алматы они конструктивно решены.

Осужденные раскаиваются в совершенных преступлениях

Сегодня ситуация в СИЗО стабильная. В камерах содержатся следственно арестованные лица, совершившие преступления и прибывающие с санкции судов. Их принимают, постригают, размещают, проводят медобследование и направляют на карантин. С каждым из них ведется большая воспитательная и режимная работа. Также сотрудники учреждения ведут индивидуальную беседу с ними, начиная с руководства и заканчивая инспекторами и психологами.

Фото: Zakon.kz

Психологическую помощь оказывают всем, но особенно тем, кто ранее не был судим, и социально уязвимым личностям, у которых никого нет, чтобы упредить подавленное состояние и суицидальное настроение.

- Мы стараемся морально поддержать каждого поступившего человека, объясняем, отвечаем на все их вопросы и в этом отношении очень тесно работаем со следователями, общественными защитниками, адвокатами, акиматом и с родственниками, - отметил начальник СИЗО. - Также оказываем правовую и медицинскую помощь. Я лично каждый день мониторю ситуацию и состояние каждого следственно арестованного.

На данный момент в СИЗО содержится около 80 человек, склонных к суициду. Таких лиц выявляет группа психологов, которые с ними работают, тестируют, беседуют, осматривают внешность на предмет следов увечий. По словам специалистов, суицидальное настроение может появиться из-за того, что человек, попав в следственный изолятор, испытывает сильный стресс, теряется.

Фото: Zakon.kz

И это понятно. Его отрывают от общества, от семьи, арестовывают, привозят в СИЗО. И наша задача – адаптировать человека к новым условиям. Особенно они нуждаются в моральной поддержке. Многие из них на первых порах начинают изводить себя, плохо о себе думать, вот, я совершил преступление, подвел коллег, семью, детей, я недостоин, мне нет доверия и так далее. На почве этого у некоторых возникают даже мысли о суициде. Мы стараемся взбодрить человека, поддержать, говорим, что на этом жизнь не закончилась, есть следствие, суд, у вас есть право на защиту, на адвоката, у вас есть конституционные права. При необходимости беседуем с родителями и другими близкими родственниками. Начальник учреждения № 72 подполковник юстиции Азамат Аманжолов

Такая поддержка может помочь человеку и в дальнейшем. Если, к примеру, его виновность докажут и отправят в исправительную колонию для отбывания наказания, то там он уже ведет себя более спокойно, старается хорошим поведением заслужить поощрение, получить условно досрочное освобождение или перевестись в колонию-поселение.

В СИЗО бывают и бракосочетания, в месяц женятся до 20-30 пар. И это неудивительно. Здесь в основном содержатся молодые неженатые ребята, у многих есть девушки, которые приезжают к ним на свидание. У некоторых мужчин есть гражданские жены и общие дети и здесь они расписываются, чтобы в последующем супруги могли бы навещать их на законных основаниях.

Фото: Zakon.kz

В учреждении мужчины и женщины содержатся отдельно, так же, как отдельно содержатся ранее не судимые, ранее судимые, осужденные, следственно арестованные, несовершеннолетние, подельники, организаторы преступных групп, финансовых пирамид и так далее.

Среди женщин немало асоциальных лиц - ранее судимых, пьющих, употребляющих наркотики, ведущих беспорядочный образ жизни. Многие из них попадают сюда за совершение тяжких и особо тяжких преступлений – хранение и реализацию наркотических средств, мошенничество в особо крупном размере, создание финансовых пирамид, убийства. Убивают они, как выяснилось, в основном своих сожителей.

Фото: Zakon.kz

Также в СИЗО есть религиозные экстремисты и госслужащие, в том числе сотрудники акиматов, полиции, КНБ. Первые обычно попадают сюда за незаконную религиозную пропаганду среди населения, вторые - за коррупцию, взятку, превышение служебных полномочий. Есть даже иностранцы из ближнего и дальнего зарубежья, они в основном сидят за наркотические преступления и мошенничество. После отбытия наказания, их депортируют из страны, и в дальнейшем им запрещается въезд в Казахстан. Начальник учреждения № 72 подполковник юстиции Азамат Аманжолов

Может ли исходить угроза здоровью и жизни следственно арестованных от подельников или сокамерников? Комментируя этот вопрос, начальник учреждения отметил, что подобная угроза существует.

Фото: Zakon.kz

- В таких случаях следственно арестованные или осужденные имеют право подать заявление на обеспечение своей безопасности, - говорит Азамат Аманжолов. - Они могут подойти к любому сотруднику учреждения и сказать: "Я боюсь этого человека, он мой подельник" и его сразу переведут в безопасное место, усилят охрану, видеонаблюдение. Наша основная задача – обеспечение безопасности следственно арестованных. Пусть хоть убийца, хоть насильник, мы не имеем права осуждать его, у него есть гарантированные конституционные права, и мы в пределах своих функциональных обязанностей должны с ними работать.

Особое внимание обращают в СИЗО здоровью и состоянию находящихся здесь лиц. Санчасть рассчитана на 20 койко-мест, медперсонал каждый день мониторит состояние следственно арестованных и при необходимости оказывает им первичную медицинскую помощь. При серьезных симптомах человека везут в больницу, где их лечат и оперируют.

В СИЗО строго соблюдаются меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Сотрудники и весь личный состав вакцинированы полностью, за время пандемии здесь ни один человек не заболел КВИ, и не было ни одного случая смертности. Это результат большой профилактической и командной работы.

Фото: Zakon.kz

Также здесь есть свой хозяйственный отряд, сформированный из лиц, получивших срок до пяти лет общего режима, но при условии, что они ранее не были судимы. По ходатайству родственников, руководство учреждения имеет право оставить их здесь для отбывания наказания. При этом учитываются поведение человека, желание встать на путь исправления, осознание совершенного преступления, раскаяние, состав семьи и другие нюансы. Лимит отряда 67 человек, но сейчас работают 47 - повара, раздатчики пищи, плотники, технические работники, сантехники, электрики, сапожники, дворники, парикмахеры. Они стопроцентно обеспечены работой и получают зарплату, половина которой идет на погашение ущерба, половина отправляется семьям.

Фото: Zakon.kz

По словам(имя изменено – прим. ред.), сюда он попал в 2020 году за мошенничество. Ранее не судим.

Я продал участок земли в рассрочку, покупатели оплатили только половину суммы. Договора купли-продажи нет, все было на словах. И когда мне понадобились деньги, я еще раз продал эту землю и на меня подали в суд. Дали три года общего режима, уже отбыл 2 года 3 месяца. Работаю ночным поваром, получаю зарплату. Часть уходит на погашение иска, часть отправляю домой семье. Осужденный Алишер

Алишер очень сильно сожалеет о содеянном и раскаивается. Он хочет быстрее выйти отсюда и никогда больше никого не обманывать.

- Так нельзя делать, рано или поздно все равно придется отвечать перед судом, поэтому советую молодежи не совершать никаких противоправных действий, - говорит Алишер. - Я хочу твердо встать на путь исправления. У меня 15-летняя дочь, она со своей мамой находится сейчас за границей на лечении, мы общаемся с ними по телефону. В свободное время ходим здесь в библиотеку, беседуем с теологами, участвуем в спортивных соревнованиях по теннису и шахматам, здесь спорту уделяется большое внимание. Также у нас проводятся различные мероприятия, и мы к ним готовимся, участвуем в них. Проблем с питанием в учреждении нет, обеспечение стопроцентное. Нам выдают даже соки, молочные продукты, овощи, фрукты, цитрусовые. Кроме того, на территории учреждения есть два магазина, где продают горячие блюда, чай и сигареты по безналичному расчету.

Фото: Zakon.kz

28-летний осужденный Данил (имя изменено – прим. ред.) попал сюда в конце декабря 2021 года за неоднократное мошенничество.

- У меня есть столярная мастерская, и я открыл небольшую фирму по изготовлению мебели, - рассказывает Данил. - Заказы поступали, оплата шла, но я не успевал по срокам, подводил людей, которые мне доверяли. Мне дали 4 года 8 месяцев, отсидел уже 11 месяцев. Я не думал, что могу оказаться за решеткой. Я старался решить проблему, но, к сожалению, не успел, времени было совсем мало у меня.

В СИЗО Данил работает плотником, выплачивает материальный ущерб и помогает семье. У него трое детей, девочки. Семья пока проживает в Кордае Жамбылской области у родителей жены. При возможности приезжают.

Условия здесь хорошие, вовремя кормят, зарплату дают без задержки. Рядом со мной находятся хорошие, добросовестные ребята. Отношение со стороны сотрудников СИЗО хорошее, жалоб нет. Я очень жалею, что подвел заказчиков, сильно раскаиваюсь и хочу быстрее рассчитаться с ними, чтобы моя совесть была чиста. У меня 10 потерпевших, минимальный иск 100 тыс. тенге, максимальный 700 тыс., общая задолженность перед ними 6 млн. Осужденный Данил

Данил желает своим сверстникам, чтобы они чаще задумывались о завтрашнем дне и никогда не попадали на скамью подсудимых. Пусть лучше ходят на свободе, добросовестно работают и легко дышат, говорит он.

После отбытия наказания Данил планирует и дальше заниматься своим любимым делом – столярным производством: "Я люблю делать что-то своими руками и приносить людям радость".