Алматинский СИЗО: январские события испытали учреждение на прочность
Январские события: агрессоры требовали выпустить преступников
В новогоднюю ночь - 31 декабря 2021 года подполковник юстиции Азамат Аманжолов, исполнявший в тот момент обязанности начальника учреждения № 72 (бывшее ЛА-155/18), именуемого в народе СИЗО, заступил на суточное дежурство. Ночь прошла спокойно. Он не думал тогда, что ему и всему личному составу придется остаться здесь на целых полмесяца.
На другой день - 1 января ближе к обеду поступил приказ из МВД РК о переходе на усиленное несение службы. Это было связано с тем, что в Западном Казахстане начались митинги населения, требующего снижения цен на топливо, а именно на газ. Последующие два дня мирные события стали разворачиваться в худшую сторону, волнениями уже были охвачены другие области и Алматы.
Фото: Zakon.kz
Вечером того же дня к учреждению подъехали неизвестные люди на автомобилях без номерных знаков. Несколько молодых агрессивно настроенных людей подошли к фронт-офису и начали требовать встречи с руководством. Вышел Азамат Аманжолов.
Фото: Zakon.kz
Они потребовали выпустить ряд конкретных лиц, осужденных еще до январских событий. Я категорически отказался и сказал, что для этого нужны постановления суда. Они сказали: "Власти в городе уже нет, она перешла в наши руки, полицию мы разбили, акимат захватили и теперь от имени народа требуем выпустить осужденных". Начальник учреждения № 72 подполковник юстиции Азамат Аманжолов
Экстремисты дали начальнику час времени и предупредили, что если в течение часа не освободят этих людей, то будут штурмовать СИЗО.
О сложившейся ситуации Аманжолов сразу же доложил в Комитет уголовно-исполнительной системы РК. Вскоре в учреждение прибыло руководство структурного подразделения – Департамента УИС по г. Алматы и вступило в переговоры с ожидавшими их молодыми людьми. Разговаривали корректно, вежливо. Объяснили, что никто здесь не сидит незаконно и выпускать никого не будут, что это делается только по постановлению суда.
Молодые люди не реагировали на эти слова и продолжали настаивать на своих требованиях, пригрозив, что если администрация не выполнит их, то они позовут "своих людей", прибудут 500-700 человек и начнут брать СИЗО.
Фото: Zakon.kz
Мы предупредили, что в случае вооруженного нападения на учреждение и личный состав будем применять спецсредства и оружие. Они развернулись, ушли, но через пару часов опять вернулись. Мы твердо стояли на своем. Они поняли, что мы их все равно не запустим, и будем защищать учреждение. Переговорив между собой, отъехали в сторону. Так они 2-3 дня кружили возле СИЗО. Начальник учреждения № 72 подполковник юстиции Азамат Аманжолов
- 5 января к нам стали доставлять участников массовых беспорядков, их было много, около 700 человек, - говорит Азамат Жолдасбаевич. - Из них большая часть - почти 500 человек были освобождены под залог и поручительство, в отношении некоторых меры пресечения были изменены на домашний арест. Остальных арестовали. Степень виновности или невиновности определит суд, судебные процессы уже идут, следственная группа каждого арестованного проверяет основательно.
С задержанными участниками январских событий тесно работали общественники, гражданские активисты, адвокаты. Руководство СИЗО постоянно мониторило ход расследования, чтобы не было нарушений законности. В первых числах января сюда привезли около 70 человек с огнестрельными ранениями, которых предварительно прооперировали в городских больницах. Совместно с прокуратурой Алматы и органами здравоохранения, руководство СИЗО приняло комплекс мер по недопущению среди раненых смертности.
Фото: Zakon.kz
Моя супруга с тремя несовершеннолетними тройняшками оказалась дома одна, они никуда не выходили, все это время сидели в квартире. Денег не было, банковская карта была заблокирована, продукты питания кончились, но я не мог к ним выехать. Хорошо, соседи помогали. Я уже 27 лет служу в уголовно-исполнительной системе и не думал, что так будет. Это большая трагедия для нашего народа и особенно, для алматинцев, у которых погибли близкие, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Начальник учреждения № 72 подполковник юстиции Азамат Аманжолов
Руководство СИЗО опасалось за своих сотрудников. Личный состав - сержанты и офицеры – был на тот момент в пределах 180 человек.
- Ребята молодые, 20-23 года и было страшно за них, - вспоминает Азамат Жолдасбаевич. – Во время январских событий в СИЗО находились десятки педофилов, более ста человек, привлеченных к уголовной ответственности за убийство и где-то четыреста осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, которых должны были этапировать. И если бы экстремисты напали и освободили их, то последствия были бы непредсказуемы.
Фото: Zakon.kz
Какое бы преступление ни совершил человек, он - гражданин Казахстана и имеет конституционные права
В социальных сетях много писали, что в отношении арестованных участников январских событий в Казахстане применялись пытки и жестокие, унижающие достоинство человека обращения. Комментируя подобного рода вопросы, Азамат Аманжолов отметил, что такие факты, возможно, и были, но не в их учреждении.
К следственно арестованным постоянно приезжали представители Генпрокуратуры, НПО, депутаты Мажилиса, гражданские активисты, адвокаты, родственники и они видели реальное положение вещей, видели, что никто не оказывает на них моральное или физическое давление. Об этом свидетельствовали и результаты мониторинга со стороны управления за соблюдением законности и прав осужденных прокуратуры г. Алматы, сотрудники которой во время январских событий все время были с нами и следили за каждым следственно арестованным.Начальник учреждения № 72 подполковник юстиции Азамат Аманжолов
Условия содержания и обращение со следственно арестованными взяты на контроль Администрацией президента, их лично посетила Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова. Жалоб от них не поступало, они были обеспечены всем необходимым. В общей сложности в СИЗО проведены десятки проверок со стороны общественности, правоохранительных и надзорных органов.
Фото: Zakon.kz
Начальник учреждения считает, что, какое бы преступление ни совершил человек, он - гражданин Казахстана, и они должны оказывать ему всю необходимую помощь в пределах своей компетенции.
Фото: Zakon.kz
- Если человек не реагирует, его переводят в специальный дисциплинарный изолятор, но пытать или применять физическое и моральное давление – такое недопустимо, - подчеркнул начальник. - Президент Касым-Жомарт Токаев сказал, что любой случай по пыткам должен быть расследован, а виновные привлечены к ответственности по всей строгости закона.
Что касается нападения на сотрудников СИЗО, то, по словам руководителя, за последние два года таких случаев не было. Были отдельные конфликтные ситуации, но совместно с прокуратурой Алматы они конструктивно решены.
Осужденные раскаиваются в совершенных преступлениях
Сегодня ситуация в СИЗО стабильная. В камерах содержатся следственно арестованные лица, совершившие преступления и прибывающие с санкции судов. Их принимают, постригают, размещают, проводят медобследование и направляют на карантин. С каждым из них ведется большая воспитательная и режимная работа. Также сотрудники учреждения ведут индивидуальную беседу с ними, начиная с руководства и заканчивая инспекторами и психологами.
Фото: Zakon.kz
- Мы стараемся морально поддержать каждого поступившего человека, объясняем, отвечаем на все их вопросы и в этом отношении очень тесно работаем со следователями, общественными защитниками, адвокатами, акиматом и с родственниками, - отметил начальник СИЗО. - Также оказываем правовую и медицинскую помощь. Я лично каждый день мониторю ситуацию и состояние каждого следственно арестованного.
На данный момент в СИЗО содержится около 80 человек, склонных к суициду. Таких лиц выявляет группа психологов, которые с ними работают, тестируют, беседуют, осматривают внешность на предмет следов увечий. По словам специалистов, суицидальное настроение может появиться из-за того, что человек, попав в следственный изолятор, испытывает сильный стресс, теряется.
Фото: Zakon.kz
И это понятно. Его отрывают от общества, от семьи, арестовывают, привозят в СИЗО. И наша задача – адаптировать человека к новым условиям. Особенно они нуждаются в моральной поддержке. Многие из них на первых порах начинают изводить себя, плохо о себе думать, вот, я совершил преступление, подвел коллег, семью, детей, я недостоин, мне нет доверия и так далее. На почве этого у некоторых возникают даже мысли о суициде. Мы стараемся взбодрить человека, поддержать, говорим, что на этом жизнь не закончилась, есть следствие, суд, у вас есть право на защиту, на адвоката, у вас есть конституционные права. При необходимости беседуем с родителями и другими близкими родственниками. Начальник учреждения № 72 подполковник юстиции Азамат Аманжолов
Такая поддержка может помочь человеку и в дальнейшем. Если, к примеру, его виновность докажут и отправят в исправительную колонию для отбывания наказания, то там он уже ведет себя более спокойно, старается хорошим поведением заслужить поощрение, получить условно досрочное освобождение или перевестись в колонию-поселение.
В СИЗО бывают и бракосочетания, в месяц женятся до 20-30 пар. И это неудивительно. Здесь в основном содержатся молодые неженатые ребята, у многих есть девушки, которые приезжают к ним на свидание. У некоторых мужчин есть гражданские жены и общие дети и здесь они расписываются, чтобы в последующем супруги могли бы навещать их на законных основаниях.
Фото: Zakon.kz
Среди женщин немало асоциальных лиц - ранее судимых, пьющих, употребляющих наркотики, ведущих беспорядочный образ жизни. Многие из них попадают сюда за совершение тяжких и особо тяжких преступлений – хранение и реализацию наркотических средств, мошенничество в особо крупном размере, создание финансовых пирамид, убийства. Убивают они, как выяснилось, в основном своих сожителей.
Фото: Zakon.kz
Также в СИЗО есть религиозные экстремисты и госслужащие, в том числе сотрудники акиматов, полиции, КНБ. Первые обычно попадают сюда за незаконную религиозную пропаганду среди населения, вторые - за коррупцию, взятку, превышение служебных полномочий. Есть даже иностранцы из ближнего и дальнего зарубежья, они в основном сидят за наркотические преступления и мошенничество. После отбытия наказания, их депортируют из страны, и в дальнейшем им запрещается въезд в Казахстан. Начальник учреждения № 72 подполковник юстиции Азамат Аманжолов
Может ли исходить угроза здоровью и жизни следственно арестованных от подельников или сокамерников? Комментируя этот вопрос, начальник учреждения отметил, что подобная угроза существует.
Фото: Zakon.kz
Особое внимание обращают в СИЗО здоровью и состоянию находящихся здесь лиц. Санчасть рассчитана на 20 койко-мест, медперсонал каждый день мониторит состояние следственно арестованных и при необходимости оказывает им первичную медицинскую помощь. При серьезных симптомах человека везут в больницу, где их лечат и оперируют.
В СИЗО строго соблюдаются меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Сотрудники и весь личный состав вакцинированы полностью, за время пандемии здесь ни один человек не заболел КВИ, и не было ни одного случая смертности. Это результат большой профилактической и командной работы.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Я продал участок земли в рассрочку, покупатели оплатили только половину суммы. Договора купли-продажи нет, все было на словах. И когда мне понадобились деньги, я еще раз продал эту землю и на меня подали в суд. Дали три года общего режима, уже отбыл 2 года 3 месяца. Работаю ночным поваром, получаю зарплату. Часть уходит на погашение иска, часть отправляю домой семье. Осужденный Алишер
Алишер очень сильно сожалеет о содеянном и раскаивается. Он хочет быстрее выйти отсюда и никогда больше никого не обманывать.
- Так нельзя делать, рано или поздно все равно придется отвечать перед судом, поэтому советую молодежи не совершать никаких противоправных действий, - говорит Алишер. - Я хочу твердо встать на путь исправления. У меня 15-летняя дочь, она со своей мамой находится сейчас за границей на лечении, мы общаемся с ними по телефону. В свободное время ходим здесь в библиотеку, беседуем с теологами, участвуем в спортивных соревнованиях по теннису и шахматам, здесь спорту уделяется большое внимание. Также у нас проводятся различные мероприятия, и мы к ним готовимся, участвуем в них. Проблем с питанием в учреждении нет, обеспечение стопроцентное. Нам выдают даже соки, молочные продукты, овощи, фрукты, цитрусовые. Кроме того, на территории учреждения есть два магазина, где продают горячие блюда, чай и сигареты по безналичному расчету.
Фото: Zakon.kz
- У меня есть столярная мастерская, и я открыл небольшую фирму по изготовлению мебели, - рассказывает Данил. - Заказы поступали, оплата шла, но я не успевал по срокам, подводил людей, которые мне доверяли. Мне дали 4 года 8 месяцев, отсидел уже 11 месяцев. Я не думал, что могу оказаться за решеткой. Я старался решить проблему, но, к сожалению, не успел, времени было совсем мало у меня.
В СИЗО Данил работает плотником, выплачивает материальный ущерб и помогает семье. У него трое детей, девочки. Семья пока проживает в Кордае Жамбылской области у родителей жены. При возможности приезжают.
Условия здесь хорошие, вовремя кормят, зарплату дают без задержки. Рядом со мной находятся хорошие, добросовестные ребята. Отношение со стороны сотрудников СИЗО хорошее, жалоб нет. Я очень жалею, что подвел заказчиков, сильно раскаиваюсь и хочу быстрее рассчитаться с ними, чтобы моя совесть была чиста. У меня 10 потерпевших, минимальный иск 100 тыс. тенге, максимальный 700 тыс., общая задолженность перед ними 6 млн. Осужденный Данил
Данил желает своим сверстникам, чтобы они чаще задумывались о завтрашнем дне и никогда не попадали на скамью подсудимых. Пусть лучше ходят на свободе, добросовестно работают и легко дышат, говорит он.
После отбытия наказания Данил планирует и дальше заниматься своим любимым делом – столярным производством: "Я люблю делать что-то своими руками и приносить людям радость".